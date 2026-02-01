Frauen von Hagen Ahrensburg und U17 von Holstein Hallenlandesmeister von Ismail Yesilyurt · Gestern, 23:11 Uhr · 0 Leser

Der zweite Tag der SHFV-Futsal-Hallenlandesmeisterschaften hatte alles, was das Hallenherz begehrt: Tempo, Drama, Favoritenstürze und gleich zwei Endspiele, die erst im Entscheidungsschießen ihren Meister fanden. Kurz gesagt: Wer in Eckernförde früh gegangen ist, hat den besten Teil verpasst.

Am Ende durften bei den Frauen der SSC Hagen Ahrensburg und bei den B-Juniorinnen Holstein Kiel die Hallenkrone aufsetzen. Beide Titel wurden allerdings nicht im Vorbeigehen verteilt, sondern erst nach einer Lotterie vom Punkt. B-Juniorinnen: Fortuna bestimmt das Tempo, Holstein den Takt In Gruppe B, auch mit vier Teams, lief alles brav nach Drehbuch, doch in der Staffel A musste der Rechenschieber her. Der SV Fortuna St. Jürgen spielte dort den großen Dirigenten, gewann seine Spiele souverän und sorgte dafür, dass dahinter das große Rechnen begann. Da sich die übrigen Teams per Remis gegenseitig Punkte abknöpften, entschied am Ende das Torverhältnis. Wer gegen Fortuna am knappsten verlor, durfte mitfahren. Der Gettorfer SC sprang als Sozius auf den Motorroller Richtung Halbfinale – ein einziger GSC-Treffer genügte.

Im Halbfinale blieb Fortuna weiter im Rausch und kegelte Titelverteidiger SG Weiche 08 Wiesharde aus dem Rennen. Parallel dazu ließ Holstein Kiel nichts anbrennen und setzte sich mit 2:0 gegen tapfer kämpfende Gettorferinnen durch. Das Finale wurde schließlich zur Geduldsprobe für starke Nerven. Nach regulärer Spielzeit ohne Entscheidung musste das Punkteschießen herhalten. Dort behielt Holstein Kiel die Ruhe, traf fünfmal und setzte sich mit einem 5:4 auf den Thron.