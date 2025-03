Frauen-VL: Unglücklicher Zusammenstoß führt zu Abbruch

Rüsselsheim (abi). Das richtungsweisende Kellerduell der Rüsselsheimer Opel-Kickerinnen fand in der Verbandsliga bei Olympia Lorsch ein vorzeitiges Ende. Wie die neue SCO-Trainerin Jessica Klement berichtete, gab es in der 82. Minute „nach einer Verletzung einer unserer Spielerinnen durch einen unglücklichen Zusammenstoß im Sechzehner“ mehr als 20 Minuten Pause. „Der Krankenwagen hat sehr lange gebraucht. Der Schiedsrichter hat die Partie dann abgebrochen.“

Abteilungsleiterin und Spielerin Justine Weber ist mit der Mannschaft nun auf die Begründung des Schiedsrichters gespannt. Es sei noch unklar, wie die Wertung ausgeht oder ob die Begegnung wiederholt wird. Zum Verlauf der Partie meinte Jessica Klement: „Das war lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe. Einige Phasen haben wir dominiert, hatten aber Pech im Abschluss. Dann wurde es bald sehr hart.“ In der 67. Minute geriet ihr Team mit 0:1 in Rückstand. Bald darauf ereignete sich der folgenschwere Zusammenprall. Wie Justine Weber erklärte, „hoffen wir nun, dass es unserer Spielerin, die ins Krankenhaus gebracht werden musste, bald wieder besser geht. Das ist jetzt am wichtigsten.“