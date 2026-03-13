Frauen: Viktoria Winnekendonk jubelt in letzter Sekunde

Die Frauen von Viktoria Winnekendonk stehen im Kreispokalfinale. – Foto: Arno Wirths

Für Viktoria Winnekendonk ist der Weg zum Gewinn des Klever Kreispokals der Frauen frei. Der Landesligist setzte sich am Mittwochabend im mit Spannung erwarteten Halbfinale gegen den Niederrheinligisten SV Walbeck mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung durch.

Dabei hatten die leicht favorisierten Gäste im Derby zunächst den perfekten Start erwischt. Trotz großer personeller Probleme – Trainer Friedel Baumann konnte lediglich zwölf Spielerinnen aufbieten, darunter fünf aus der zweiten Mannschaft – ging der Niederrheinligist bereits nach zwei Minuten in Führung. Anna Schiffers, die in der Meisterschaft das Tor des SV Walbeck hütet, kam diesmal im Angriff zum Zuge und empfahl sich mit dem Treffer zum 1:0 gleich einmal für weitere Einsätze dieser Art.

Der entscheidende Treffer fiel wenige Sekunden vor Schluss, als sich alle Beteiligten schon auf ein Elfmeterschießen eingestellt hatten. Damit trifft die Viktoria im Finale, das am Ostermontag, 6. April, im Rahmen des Endspieltags in Veert ausgetragen wird, auf den Bezirksligisten Union Wetten.

Lange hielt die Führung jedoch nicht. Nur vier Minuten später gelang Viktoria Winnekendonk der Ausgleich. Carolin Staymann zog aus der Distanz ab und traf zum 1:1 (6.) Nach diesem turbulenten Auftakt entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der Walbeck im ersten Durchgang leichte Vorteile hatte. Vanessa Finger und Alina Kostyrok vergaben gute Möglichkeiten, ihre Mannschaft erneut in Führung zu bringen.

Nach dem Seitenwechsel kam Landesligist Winnekendonk besser ins Spiel und hatte unmittelbar nach Wiederanpfiff eine Doppelchance. Doch auf beiden Seiten fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss, so ging es nach 90 Minuten in die Verlängerung.

In dieser erspielen sich zunächst die Gastgeberinnen durch Leona Baran eine gute Möglichkeit. Doch auch Walbeck blieb gefährlich. Anna Fischer ließ für die Gäste eine gute Gelegenheit ungenutzt, Zoe Hommes verfehlte nur knapp das Ziel (119.). Stattdessen fiel das entscheidende Tor auf der anderen Seite. In der Nachspielzeit der Verlängerung kam Sonali Görtz auf der rechten Seite frei zum Schuss und durfte sich anschließend feiern lassen.

„Wir freuen uns auf das Finale gegen Union Wetten“

„Wir hatten Glück, das Walbeck die große Chance kurz vor Ende nicht genutzt hat. Wir haben uns den Sieg erarbeitet und verdient. Jetzt freuen wir uns auf das Finale gegen Union Wetten“, sagte Viktoria-Trainer Mathis Kleinkemm. „In der Konstellation, in der wir gespielt haben, muss ich der Mannschaft großen Respekt zollen, gerade den Spielerinnen aus unserer Reserve“, sagte sein Walbecker Kollege Friedel Baumann.

Viktoria Winnekendonk: Scholten – Lamers (72. Schwalenberg), Staymann, Schmidtmann, Baran (98. Schmitter), Görtz, Luyven, Seibel, Cuppok, Stein, Janiszewski (78. Weyers).

SV Walbeck: van Betteray – Finger, Oymanns, Kostyrok, Hanßen Peschges, Hülskemper, Schiffers, Dellen Müller, Elsnic (61. Hommes).