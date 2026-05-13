Frauen: Viktoria Winnekendonk bleibt im Aufstiegsrennen

Die Frauen von Viktoria Winnekendonk haben einen Überraschungssieg gelandet. – Foto: Bastian Beckers

Viktoria Winnekendonk hat in der Landesliga der Frauen für eine faustdicke Überraschung gesorgt und mit einem 2:1 (0:0) gegen den souveränen Tabellenführer Sportclub Krefeld die Chance auf die sofortige Rückkehr in die Niederrheinliga gewahrt.

Der aktuelle Tabellendritte hat drei Spieltage vor Schluss 37 Punkte auf dem Konto und liefert sich mit dem FC Kray (39 Punkte) ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Relegationsplatz zwei. Am vorletzten Spieltag (Sonntag, 31. Mai) kommt es im Viktoria-Sportpark zum direkten Aufeinandertreffen.

Anna Klucken eröffnet Torreigen mit Distanzschuss

Die Gastgeberinnen waren gegen den künftigen Niederrheinligisten aus Krefeld von Anfang an gut im Spiel und präsentierten sich äußerst stabil. In den ersten 45 Minuten musste die Mannschaft nur eine gefährliche Szene überstehen. Nach der Pause belohnte sich die Viktoria dann für den engagierten Auftritt. Anna Klucken traf in der 62. Minute mit einem Distanzschuss aus mehr als 20 Metern zur Führung. Auch danach standen die Gastgeberinnen weiter sicher und blieben über Konter gefährlich. In der 88. Minute sorgte Jana Claus nach einem klassischen Gegenstoß mit dem 2:0 für die vermeintliche Entscheidung. Ganz in trockenen Tüchern war der Sieg aber noch nicht, Krefeld gelang in der Nachspielzeit mit einem Distanzschuss noch der Anschlusstreffer zum 2:1. Dieser kam allerdings zu spät.