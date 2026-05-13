Frauen: Viktoria Winnekendonk bleibt im Aufstiegsrennen

Viktoria Winnekendonk hat in der Landesliga der Frauen für eine faustdicke Überraschung gesorgt und mit einem 2:1 (0:0) gegen den souveränen Tabellenführer Sportclub Krefeld die Chance auf die sofortige Rückkehr in die Niederrheinliga gewahrt.
Der aktuelle Tabellendritte hat drei Spieltage vor Schluss 37 Punkte auf dem Konto und liefert sich mit dem FC Kray (39 Punkte) ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Relegationsplatz zwei. Am vorletzten Spieltag (Sonntag, 31. Mai) kommt es im Viktoria-Sportpark zum direkten Aufeinandertreffen.
Die Gastgeberinnen waren gegen den künftigen Niederrheinligisten aus Krefeld von Anfang an gut im Spiel und präsentierten sich äußerst stabil. In den ersten 45 Minuten musste die Mannschaft nur eine gefährliche Szene überstehen. Nach der Pause belohnte sich die Viktoria dann für den engagierten Auftritt. Anna Klucken traf in der 62. Minute mit einem Distanzschuss aus mehr als 20 Metern zur Führung. Auch danach standen die Gastgeberinnen weiter sicher und blieben über Konter gefährlich. In der 88. Minute sorgte Jana Claus nach einem klassischen Gegenstoß mit dem 2:0 für die vermeintliche Entscheidung. Ganz in trockenen Tüchern war der Sieg aber noch nicht, Krefeld gelang in der Nachspielzeit mit einem Distanzschuss noch der Anschlusstreffer zum 2:1. Dieser kam allerdings zu spät.
Viktoria-Trainer Mathis Kleinkemm zeigte sich nach dem Schlusspfiff mehr als zufrieden: „Wir haben vor allem die zweiten Bälle gewonnen und den Gästen so das Leben schwer gemacht. Unser Saisonziel bleibt weiter der Relegationsplatz.“ Die Chancen dafür stehen ausgezeichnet.
In der Niederrheinliga musste der SV Walbeck tatenlos zuschauen, behauptete aber Platz zehn, der am Saisonende die Rettung bedeutet. Denn die beiden Verfolger mussten Federn lassen. Der TSV Urdenbach verlor sein Heimspiel gegen Tabellenführer MSV Duisburg mit 0:1, der SV Budberg musste gegen den SV Heißen aus Mülheim in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 3:3-Endstand einstecken.