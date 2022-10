Frauen: Vier Bezirksliga-Teams treffen das Tor nicht Klare Niederlagen für den SSV Lüttingen, Budberg II, den OSC Rheinhausen und den GSV Moers II.

Null Tore, null Punkte, aber jede Menge Gegentreffer – so liest sich die ernüchternde Bilanz der drei Moerser Frauen-Teams in der Bezirksliga. Gleich ein halbes Dutzend Mal musste die Schlussfrau des SSV Lüttingen, Johanna Sy, in der Partie der Gruppe 1 beim Aufstiegsaspiranten Alemannia Pfalzdorf das Leder aus dem eigenen Kasten holen. Die Gäste verloren mit 0:6 (0:1). „Bis zur Halbzeit haben wir noch ordentlich dagegen gehalten“, resümierte Trainer Burkhard Euwens. Noch schlimmer erging es dem SV Budberg II in der Begegnung bei Olympia Bocholt. 7:0 (7:0) hieß es für die Gastgeberinnen, die nach einer glanzvollen ersten Halbzeit mehrere Gänge zurückschalteten und den weiterhin sieglosen Tabellenvorletzten so vor einer zweistelligen Pleite bewahrten.