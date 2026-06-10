Frauen-Verbandsligist: Vier Stammkräfte gehen, drei spannende Zugänge

Beim SV Jungingen steht nach Platz sieben in der Frauen-Verbandsliga Württemberg ein personeller Umbruch an. Vier Spielerinnen beenden ihre Karriere, zugleich kommen mit Caroline Müller, Ann-Sophie Kastner und Sandra Trautwein drei Verstärkungen dazu. Erfahrung aus Landesliga, Oberliga und Verbandsliga soll dem Kader neue Stabilität und Qualität geben für die Zukunft.
Caroline Müller verstärkt die Abwehr. Die 23-Jährige kommt vom Wendlingen und bringt 84 Spiele sowie vier Tore mit. In den vergangenen Jahren sammelte sie konstant Erfahrung in der Landesliga Württemberg, dazu Einsätze für die SGM Wendlingen-Ötlingen II. Damit erhält Jungingen eine Defensivspielerin, die die Liga kennt und Stabilität geben kann.
Im Tor kommt Ann-Sophie Kastner dazu. Die 24-Jährige spielte zuletzt für den SV Unterjesingen und steht bei 31 Einsätzen. Auch sie bringt Landesliga-Erfahrung mit und soll den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten beleben. Für die Offensive ist Sandra Trautwein der auffälligste Zugang. Die 26-Jährige kommt vom TSV Tettnang, spielte dort mehrfach in der Oberliga Baden-Württemberg und weist eine Bilanz von 108 Spielen, 40 Toren und acht Assists auf. Ihre Torgefahr kann für Jungingen ein wichtiger Faktor werden.
Gleichzeitig verliert der Verein mehrere Spielerinnen. Pauline Stützle beendet ihre Karriere bereits mit 18 Jahren. Sie kam auf 62 Spiele, sieben Tore und sieben Assists. Luise Pirincci hört nach 150 Spielen und 20 Treffern auf und war über Jahre eine erfahrene Kraft. Auch Lina Werner, die 32 Spiele absolvierte, steht künftig nicht mehr zur Verfügung. Melanie Schöffmann beendet ebenfalls ihre Laufbahn; die Mittelfeldspielerin war zuletzt auch spielende Co-Trainerin und kommt auf 67 Spiele sowie 19 Tore.
Sportlich beendete der SV Jungingen die Saison auf Rang sieben. Aus 22 Spielen holte das Team 36 Punkte, erzielte 52 Tore und kassierte 38 Gegentreffer. Der Abstand nach oben war sichtbar, zugleich hatte Jungingen ein solides Polster auf die Abstiegszone. Der Umbruch bedeutet deshalb keinen kompletten Neuanfang, aber eine klare Veränderung. Mit neuer Erfahrung in Abwehr, Tor und Angriff will der Verein die entstandenen Lücken schließen und in der kommenden Verbandsliga-Saison wieder konkurrenzfähig auftreten sowie klare Ziele verfolgen.