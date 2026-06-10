Frauen-Verbandsligist: Vier Stammkräfte gehen, drei spannende Zugänge Die Frauen des SV Jungingen planen für die neue Saison. von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Harich

Beim SV Jungingen steht nach Platz sieben in der Frauen-Verbandsliga Württemberg ein personeller Umbruch an. Vier Spielerinnen beenden ihre Karriere, zugleich kommen mit Caroline Müller, Ann-Sophie Kastner und Sandra Trautwein drei Verstärkungen dazu. Erfahrung aus Landesliga, Oberliga und Verbandsliga soll dem Kader neue Stabilität und Qualität geben für die Zukunft.

Caroline Müller verstärkt die Abwehr. Die 23-Jährige kommt vom Wendlingen und bringt 84 Spiele sowie vier Tore mit. In den vergangenen Jahren sammelte sie konstant Erfahrung in der Landesliga Württemberg, dazu Einsätze für die SGM Wendlingen-Ötlingen II. Damit erhält Jungingen eine Defensivspielerin, die die Liga kennt und Stabilität geben kann. Im Tor kommt Ann-Sophie Kastner dazu. Die 24-Jährige spielte zuletzt für den SV Unterjesingen und steht bei 31 Einsätzen. Auch sie bringt Landesliga-Erfahrung mit und soll den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten beleben. Für die Offensive ist Sandra Trautwein der auffälligste Zugang. Die 26-Jährige kommt vom TSV Tettnang, spielte dort mehrfach in der Oberliga Baden-Württemberg und weist eine Bilanz von 108 Spielen, 40 Toren und acht Assists auf. Ihre Torgefahr kann für Jungingen ein wichtiger Faktor werden.