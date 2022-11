Frauen Verbandsliga Südwest: DSG Breitenthal trifft auf Obersülzen Vierter gegen Elfter +++ Obersülzen für Breitenthal ein schwieriges Pflaster

Die Breitenthalerinnen taten sich in der Vergangenheit in Obersülzen immer schwer. DSG-Trainer Oliver Hebel vermutet, dass es ein Gedulds- und Kampfspiel werden wird, kann aber den Gegner in dieser Saison nicht so richtig einschätzen. Nichtsdestotrotz will die DSG 3 Punkte mit nach Hause nehmen.