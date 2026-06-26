 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Frauen-Verbandsliga: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen-Verbandsliga

von ts · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Seidl/FuPa-Grafik

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Frauen-Verbandsliga
TV Jebenhausen
SGM Oppenweiler/Sulzbach
FC Donzdorf
VfB Stuttg. II

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Frauen-Verbandsliga

Torhüterin

Vanessa Diehl (VfB Stuttgart II): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Samira Steiner (1. FC Donzdorf): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Jana Linke (VfB Stuttgart II): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Ricarda Hommel (1. FC Donzdorf): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Charlette Sittner (SGM Oppenweiler/Sulzbach): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Stella Endlicher (SG Jebenhausen/Bezgenriet 09): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Ilirjana Musliu (SGM Oppenweiler/Sulzbach): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Sina Kummerow (VfB Stuttgart II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Malou Raynoschek (SGM Oppenweiler/Sulzbach): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Clara Lorenz (SV Jungingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Sophie Bayer (VfB Stuttgart II): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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