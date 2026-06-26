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Frauen-Verbandsliga: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen-Verbandsliga
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Frauen-Verbandsliga
Torhüterin
Vanessa Diehl (VfB Stuttgart II): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Samira Steiner (1. FC Donzdorf): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Jana Linke (VfB Stuttgart II): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Ricarda Hommel (1. FC Donzdorf): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Charlette Sittner (SGM Oppenweiler/Sulzbach): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Stella Endlicher (SG Jebenhausen/Bezgenriet 09): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Ilirjana Musliu (SGM Oppenweiler/Sulzbach): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Sina Kummerow (VfB Stuttgart II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Malou Raynoschek (SGM Oppenweiler/Sulzbach): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Clara Lorenz (SV Jungingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Sophie Bayer (VfB Stuttgart II): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.