Frauen-Verbandsliga: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Vanessa Diehl (VfB Stuttgart II)
---
Jana Linke (VfB Stuttgart II)
Ricarda Hommel (1. FC Donzdorf)
Marie Johner (SV Eutingen)
---
Lara Langanke (TSV Münchingen)
Charlette Sittner (SGM Oppenweiler/Sulzbach)
Melisa Vural (VfB Stuttgart II)
Ilirjana Musliu (SGM Oppenweiler/Sulzbach)
---
Sophie Bayer (VfB Stuttgart II)
Joana Bauer (1. FC Donzdorf)
Malou Raynoschek (SGM Oppenweiler/Sulzbach)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
___________________________________________________________________________