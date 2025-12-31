Frauen-Verbandsliga: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

---

Defensive

Jana Linke (VfB Stuttgart II)

Ricarda Hommel (1. FC Donzdorf)

Marie Johner (SV Eutingen)

---

Mittelfeld

Lara Langanke (TSV Münchingen)

Charlette Sittner (SGM Oppenweiler/Sulzbach)

Melisa Vural (VfB Stuttgart II)

Ilirjana Musliu (SGM Oppenweiler/Sulzbach)

---

Angriff

Sophie Bayer (VfB Stuttgart II)

Joana Bauer (1. FC Donzdorf)

Malou Raynoschek (SGM Oppenweiler/Sulzbach)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

