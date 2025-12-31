 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: FuPa-Grafik

Frauen-Verbandsliga: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen Verbandsliga

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Frauen-Verbandsliga
TV Jebenhausen
SGM Oppenweiler/Sulzbach
FC Donzdorf
VfB Stuttg. II

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Frauen-Verbandsliga Württemberg

Torhüterin

Vanessa Diehl (VfB Stuttgart II)

---

Defensive

Jana Linke (VfB Stuttgart II)

Ricarda Hommel (1. FC Donzdorf)

Marie Johner (SV Eutingen)

---

Mittelfeld

Lara Langanke (TSV Münchingen)

Charlette Sittner (SGM Oppenweiler/Sulzbach)

Melisa Vural (VfB Stuttgart II)

Ilirjana Musliu (SGM Oppenweiler/Sulzbach)

---

Angriff

Sophie Bayer (VfB Stuttgart II)

Joana Bauer (1. FC Donzdorf)

Malou Raynoschek (SGM Oppenweiler/Sulzbach)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

___________________________________________________________________________

Aufrufe: 031.12.2025, 08:00 Uhr
Lasse SchetschineAutor