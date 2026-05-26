Frauen: Tusa verteidigt Düsseldorfer Kreispokal gegen Fortuna

Die Tusa-Frauen haben das Düsseldorfer Pokalfinale gegen Fortuna gewonnen. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Tusa 06 ist aktuell die Nummer eins im Düsseldorfer Frauenfußball. Diesen Status zementierte die Mannschaft von Svante Rasmus am Pfingstmontag auf der Platzanlage des Lohausener SV. Im mit Spannung erwarteten Kreispokalendspiel wehrte der favorisierte Niederrheinligist den Angriff des heranwachsenden Rivalen Fortuna ab. Gegen den klassentieferen Tabellenzweiten aus der Landesliga setzten sich die Fleherinnen knapp mit 2:1 durch.

„Da hatten die Mädels offenbar etwas Respekt“, meinte Rasmus. Doch nach rund einer Viertelstunde hatte seine Mannschaft zu ihrem Spiel gefunden. Viktoria Oelschläger schloss nach gut einer halben Stunde einen schön vorgetragenen Angriff zum 1:0 ab (35.). Julia Hupe markierte im Anschluss an einen Freistoß die mittlerweile verdiente 2:0-Pausenführung.

Damit verteidigte Tusa den im Vorjahr errungenen Titel erfolgreich. Während sich die Spielerinnen um Kapitänin Hannah Lenzen nach der siegreich gestalteten Hitzeschlacht ausgiebig freuten, mischten sich in die Analyse des Trainers auch kritische Worte. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir es weniger spannend gehalten hätten“, sagte Rasmus. Seine Elf hatte vor allen Dingen zu Beginn der Partie Probleme mit dem aufmüpfigen Außenseiter.

Wer nun an einen einseitigen Fußballnachmittag glaubte,wurde aber getäuscht. Denn die Fortuna stemmte sich nach dem Seitenwechsel gegen die Hitze und den Rückstand. „Ich habe insgesamt ein Spiel auf Augenhöhe gesehen“, resümierte Fortunas Trainer Anestis Tsentemeidis. Immer wieder versuchte seine Elf mit langen Bällen in den Tusa-Strafraum zu gelangen. Doch bis auf das Anschlusstor von Serra Sütlü (57.) wollte dem Underdog nichts Zählbares mehr gelingen.

„Wir haben die Angriffe der Fortuna gut wegverteidigt“, meinte Rasmus, der sich auf der anderen Seite aber auch mehr Entlastung von seinen Spielerinnen gewünscht hätte. Auch wenn der Spielfluss mit zunehmender Dauer unter der Hitze litt, sah Anestis Tsentemeidis „beste Werbung für den Frauenfußball.“

Treffen in der Niederrheinliga?

In der kommenden Saison könnten sich beide Klubs in der Niederrheinliga begegnen. Die Fortuna könnte möglicherweise noch über die Relegationsrunde nach oben gehen. „Wir haben auf jeden Fall eine junge Mannschaft beisammen, der die Zukunft gehört“, sagt Tsentemeidis. Auf der anderen Seite sieht man sich bei Tusa aber auch für weitere Angriffe gewappnet,

„Mit der Art und Weise, wie wir spielen, haben wir uns interessant gemacht, Es liegen zahlreiche Anfragen von Spielrinnen vor. Mit etwas Glück können wir schon bald die eine oder andere Hochkaräterin als Verstärkung präsentieren“, sagt Svante Rasmus.