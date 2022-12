Mindestens einen Punkt braucht Tusa, um sicher an der Spitze zu überwintern. – Foto: A. Wahl

Frauen: Tusa Düsseldorf will Wintermeister werden Den Fußballerinnen reicht am Sonntag ein Remis, um als Erste in die Pause zu gehen.

Die Herbstmeisterschaft in der Niederrheinliga haben die Frauen der DJK Tusa 06 bereits in der Tasche. Krönt sich die Mannschaft von Stefan Wiedon nun auch zum „Wintermeister“? Im letzten Spiel des Jahres genügt den Fleherinnen auf eigenem Platz gegen Grün-Weiß Lankern schon ein Remis, um vor dem GSV Moers als alleiniger Tabellenführer zu überwintern.

„Wir werden noch einmal alle Körner mobilisieren, um auch dieses Ziel zu erreichen. Wir wissen aber auch, dass uns Lankern am Sonntagnachmittag nichts schenken wird“, sagt Stefan Wiedon vor der abschließenden Partie. Der Aufsteiger aus Hamminkeln spielt auf Tabellenplatz zehn liegend eine im Rahmen der Erwartungen liegende Runde. Das Hinspiel in Lankern entschied Tusa letztlich souverän mit 4:1 für sich. Auch der CfR Links will sich am Wochenende noch einmal mit drei Punkten bescheren, bevor es in die lange Winterpause geht. Auf dem Papier fährt die Mannschaft von Jan Eul als Favorit zum Schlusslicht Borussia Bocholt II. Allerdings erwies sich die Reserve des Regionalligisten in den letzten Wochen als Wundertüte. Vier der bislang erst sechs errungenen Zähler fuhr die Borussia in den Partien gegen die Topteams Viktoria Winnekendonk (7:1) und Borussia Mönchengladbach II (2:2) ein. „Man weiß halt nie, mit welcher Mannschaft sie auflaufen“, sagt Jan Eul, der mit einem engen Duell auf Augenhöhe rechnet.