Frauen: Tusa Düsseldorf trotzt Bottrop im Topspiel

Das Topspiel der Tusa-Frauen endete torlos. – Foto: Norbert Jurczyk

Svante Rasmus wusste nicht, ob er sich freuen oder ärgern sollte. Nach dem 0:0 im Topspiel der Frauen-Niederrheinliga gegen Rhenania Bottrop war der Trainer der Fußballerinnen von DJK Tusa 06 hin- und hergerissen.

Jedenfalls machte Rasmus bei seinen Spielerinnen eine gewisse „Nervosität im Fuß" aus. Die Konsequenz daraus war kräftezehrend. „Wir haben den Ball gefühlt nach jedem zweiten Pass wieder verloren und mussten dann hinterherlaufen", sagte Rasmus. Das allerdings machten die Gastgeberinnen exzellent. Die starken Individualistinnen aus Bottrop kamen an der Fleher Straße kaum zur Geltung, weil Tusa gut geordnet und sehr präsent in den Zweikämpfen war.

„Was die Einstellung, Intensität und Laufbereitschaft angeht, war das top, was die Mädels auf den Platz gebracht haben", konstatierte Rasmus. „Allerdings waren wir bei Ballbesitz insgesamt etwas zu hektisch. Wenn wir unser Spiel, was uns seit Wochen auszeichnet, gezeigt hätten, dann hätte Bottrop glaube ich heute keine Chance gehabt", führte der Coach weiter aus. Ob das an der tabellarischen Konstellation lag – Tusa hätte mit einem Sieg nach Punkten mit dem Tabellenzweiten gleichziehen können – vermochte der Übungsleiter unmittelbar nach Spielschluss noch nicht zusagen.

So notierte Rasmus am Rand nur eine richtig gute Gästechance, die Julia Bartke im Tor vereitelte. Auf der anderen Seite wurde es vor allem gefährlich, wenn Katharina Oelschläge am Ball war. Im ersten Abschnitt landete ein Schuss der 23-Jährigen am Pfosten. Kurz vor Ablauf der packenden 90 Minuten setzte sich die vor der Saison von Borussia Mönchengladbach gekommene Offensivspielerin erneut über links durch und passte den Ball von der Grundlinie aus präzise zurück vor das Gästetor. Doch niemand brachte das Spielgerät aus kurzer Distanz über die Torlinie.

Bottrop kann mit 0:0 besser leben

Mit der Nullnummer konnten zweitplatzierte Bottroper am Ende des Tages besser leben. Sie wahrten somit ihre Sechs-Punkte-Polster auf den Verfolger aus Düsseldorf. Zwar hat Tusa noch ein Spiel mehr zu bestreiten. Allerdings hat die Rasmus-Elf am kommenden Sonntag auch noch den schier übermächtigen Spitzenreiter MSV Duisburg vor der Brust. Gegen den hat die Rhenania schon Hin- und Rückspiel absolviert.

Unter normalen Umständen scheint das Rennen um Platz zwei, der womöglich noch zur Teilnahme an Relegationsspielen um den Aufstieg in die Regionalliga West berechtigt, entschieden. Und dennoch blickte man bei Tusa nach Spielschluss in durchweg zufriedene Gesichter aufseiten der Spielerinnen. Sie zeigten, dass sie in dieser Saison völlig zurecht in der Spitzengruppe der Niederrheinliga mitmischen.