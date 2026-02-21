Frauen treffen auf Borussia Dortmubd

Das Regionalliga-Frauenteam des 1. FC Saarbrücken bestreitet am Sonntag um 16 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Wiesbadener Stadtteil Erbenheim (Oberaue) die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart. Dabei trifft das Team von Trainer Taifour Diane auf den aufstrebenden West-Regionalligisten Borussia Dortmund. "Dortmund hat bei uns nachgefragt und sich auch um den Austrgungsort gekümmert. Wir sind froh, zum Testspiel-Abschluss so einen starken Gegner zu haben. Da werden wir noch mal voll gefordert. Wir hatten ja auch gerade ein Spiel gegen den SC Freiburg II, so dass wir da einen guten Vergleich haben. Bis auf die Langzeitverletzten sind alle dabei und gegen so einen starken Gegner will jede zeigen, dass sie beim Start im die Statelf gehört", sagte der Trainef am Samstagmittag.