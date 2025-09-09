Frauen-Topteams: Rücktritt vom Rücktritt, Ziele & Saisonstart

Bayernliga



TSV Theuern

Positiver hätte man nicht starten können: Nach zwei Spieltagen haben die Vilspanther schon sechs Punkte gesammelt für das vom Trainer ausgegebene Saisonziel „Klassenerhalt“. Auf der Kommandobrücke steht neuerdings Nick D'Addona, der im Sommer von der SpVgg Weißenstadt ins Vilstal kam. Und der 27-jährige Coach durfte sich gleich mal über zwei Auftaktsiege freuen. Gegen Schwaben Augsburg (3:2) glückte im letzten Moment der Siegtreffer. Beim Heimdebüt gegen Bad Aibling (2:1) machte es das Team um Kapitänin Lena Götz nochmal spannend. Damit ist Theuern aktuell Vierter der Bayernliga. Nebenbei gelang der Einzug ins Achtelfinale des Verbandspokals. Mit Miriam Geitner und Anna Kreißl verließen zwar zwei wichtige Spielerinnen die Mannschaft, dafür kamen aber Magdalena Milewski (SpVgg SV Weiden) und Torhüterin Maya Kroc (SV Leerstetten) neu hinzu. Zudem steht Lea Kurzka nach einem Auslandsjahr sowie mehrere langzeitverletzte Spielerinnen wieder parat.



SC Regensburg (Aufsteiger)

Der ehemalige Zweitligist von der Alfons-Auer-Straße meldet sich in der Bayernliga zurück! Nach drei Landesliga-Jahren gelang dem Sportclub als Meister der Süd-Staffel der ersehnte Wiederaufstieg. Ziel ist es, möglichst früh den Klassenerhalt zu sichern und sich dann langfristig in der vierten Spielklasse zu etablieren. Der Saisonstart verlief nicht ganz so verheißungsvoll. Wobei die 1:3-Auftaktniederlage gegen den Titel-Mitfavoriten FC Forstern keinesfalls ein Beinbruch war. In der Folgewoche sprang bei Weinberg II (1:1) immerhin der erste Punktgewinn heraus – in einem kampfbetonten Match. Trainiert wird die Mannschaft weiterhin vom Meister-Trainerduo Christian Biersack und Kristina Gruber. Auf der Spielerseite stießen derweil Eva Gradl (SC Kirchenthumbach), Swenja Horn (VfB Regensburg) und Torhüterin Celin Brucks (SV Breitenbrunn) neu zum Team.







Landesliga Nord



SV Neusorg

Ins zweite Landesliga-Jahr nach dem Wiederaufstieg gehen die Mädels aus der hohen Nordoberpfalz. Sich wieder dauerhaft in der Liga etablieren, das ist auch das Neusorger Credo. Angesichts von vier Direktabsteigern, genießt der Klassenerhalt oberste Priorität beim Vorjahressechsten. An den ersten zwei Spieltagen ging es gegen Top-Teams der Liga – jeweils ging der SV leer aus. Erst daheim gegen Ezelsdorf (1:2) und dann in Schwabthal (1:3). Auf der Trainerposition übernahm Christian König nach einer einjährigen Babypause wieder die Cheftrainer-Position. Amelie Kraus, welche die Truppe letzte Saison sehr gut geleitet hat, rückte auf eigenen Wunsch auf die Co-Trainerinnen-Position.



1. FC Schwarzenfeld (Aufsteiger)

Mit dem Sprung in die Landesliga betraten die Schwarzenfelderinnen komplettes Neuland. Noch nie war man im Verbandsbereich vertreten. Trotz der souveränen Meisterschaft in der Bezirksoberliga, dürfte die Elf von Dauer-Trainer Christian Tranitz erstmal einen schweren Stand haben in der neuen Spielklasse. Freilich geht es nur um den Ligaerhalt. Einen bitteren Verlauf nahm das erste Saisonmatch. In Nürnberg-Buch drehte der FC das Spiel, ging nach Gegentoren in der 72. und 93. Minute aber schließlich doch als Verlierer vom Platz. Bis zum Heimdebüt müssen sich Top-Scorerin Teresa Frischholz & Co. noch etwas gedulden, weil die Partie vom zweiten Spieltag auf Anfang November verlegt wurde. Jetzt geht es erstmal zu Greuther Fürth II.







Landesliga Süd



SV Thenried

Einen Rücktritt vom Rücktritt gab es am Nordhang. Ursprünglich hatte sich Trainer Lukas Riedl, parallel Torjäger und 1. Abteilungsleiter beim Bezirksligisten DJK Arnschwang, am Ende der alten Saison von der Thenrieder Damenmannschaft verabschiedet. Die Trennung nach zwei gemeinsamen Jahren war schon im Winter kommuniziert. Doch es kam anders. Nach einem erneuten Gespräch mit der Vereinsführung hängt der 31-Jährige doch nochmal ein Jahr dran. Riedls Mannschaft zählt nach der knapp verpassten Meisterschaft in der Vorsaison erneut zum Favoritenkreis. Und diese Rolle scheint man sofort gerecht zu werden. Nach Dreiern gegen den FC Augsburg (5:2) und Wacker München II (2:1) grüßt Thenried von der Tabellenspitze der Landesliga Süd. Ob es im sechsten Anlauf mit der Rückkehr in die Bayernliga klappt? Der Start ließ sich jedenfalls schon mal gut an.



SV Wilting

32, 35 und 30 – so viele Punkte sammelten die Wiltinger Frauen in den letzten drei Landesliga-Spielzeiten. Auch diesmal wird wieder die magische 30-Punkte-Marke angestrebt. Diese ist schließlich quasi gleichbedeutend mit dem sicheren Klassenerhalt. Vier Zähler stehen schon mal auf der Habenseite. Bei Amicitia München (2:2) holte man einen Punkt, ehe ein 4:1-Heimsieg gegen Alburg gelang. Am Ende der Saison müssen die Spielerinnen aus dem Landkreis Cham drei Teams hinter sich lassen. Das ist das große Ziel. An der Seitenlinie geht Irek Kotula (zuvor Willmering-Waffenbrunn) ins dritte Jahr als Chefanweiser. Unterstützung erfährt der ehemalige Kicker der SpVgg Lam weiterhin von Co-Trainerin Christina Althammer.