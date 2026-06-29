Frauen-Topteams: Drei Trainerwechsel & zwei Abstiege Schwarzenfeld und Wilting verpassen den Klassenerhalt in der Landesliga +++ In Thenried steigt der bisherige Co- zum Cheftrainer auf von Florian Würthele · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Der Sportclub Regensburg startet in die zweite Bayernliga-Saison nach dem Wiederaufstieg. – Foto: Thomas Schneider

Sechs Frauenmannschaften aus der Oberpfalz waren in der zu Ende gegangenen Saison 2025/26 auf Verbandsebene unterwegs. Jeweils zwei in der Bayernliga sowie in den beiden Landesligen Nord und Süd. Wer schlug sich wie? Und: Wo kommt es zur neuen Spielrunde zu einem Trainerwechsel? Ein Überblick.

Bayernliga 25/26 SC Regensburg

Mindestziel erreicht: Die Fußballerinnen von der Alfons-Außer-Straße konnten hinter das primäre Saisonziel Bayernliga-Erhalt frühzeitig einen Haken setzen. Letztendlich schlossen die Regensburgerinnen die erste Saison nach dem Wiederaufstieg als Tabellenachter in der Zwölfer-Staffel ab. 30 Punkte wurden aus 22 Spielen erbeutet (8/6/8). Mittelfristig möchte sich der ehemalige Zweitligist wieder in der 4. Liga etablieren. In der kommenden Spielzeit bilden Kristina Gruber und Christian Biersack weiterhin das Trainerteam beim Sportclub – ein eingespieltes Duo.



TSV Theuern

Es war knapp, aber es reichte. Auch die „Vilspanther“ bleiben der Bayernliga erhalten. Der Klassenerhalt wurde im letzten Heimspiel der Saison dank eines überraschenden Sieges gegen Hof in trockene Tücher gewickelt. Sechs Saisonsiege (6/3/13) – fünf davon zuhause eingefahren – sollten zum zehnten Platz reichen. Damit geht es für Theuern in die sechste Bayernliga-Saison in Folge. Zu einem Wechsel kommt es auf der Kommandobrücke. Der bisherige Coach Nick D'Addona hat sich verabschiedet und trainiert künftig den Ligakollegen FFC Hof. Der vakante Posten wurde intern neubesetzt. Bernhard Müller, bisher Sportlicher Direktor, übernimmt nach drei Jahren wieder das Traineramt. Bereits in der Vergangenheit zeichnete er jahrelang als Übungsleiter der TSV-Frauen verantwortlich.





Landesliga Nord 25/26 SV Neusorg

Auf eine sportlich positive Spielzeit können die Mädels aus dem Nordoberpfälzer Landkreis Tirschenreuth zurückblicken. Mit den hinteren Plätzen hatten sie nichts zu tun. Frühzeitig wurde das Ticket für ein weiteres Jahr in der Landesliga Nord gebucht. Schlussendlich ging Neusorg mit 34 Zählern (11/1/10) als Fünfter über die Ziellinie. Cheftrainer bleibt Christian König, der weiterhin von Co-Trainerin Amelie Kraus unterstützt wird. Für die neue Saison wurden bereits vier neue Spielerinnen vorgestellt. Darunter mit Torjägerin Susanne Stich eine Rückkehrerin vom TSV Theuern.





Susanne Stich (links) wechselte diesen Sommer vom TSV Theuern zurück zum SV Neusorg. – Foto: Markus Venzl









1. FC Schwarzenfeld

Schade! Nach nur einem Jahr müssen die Schwarzenfelderinnen die Landesliga wieder „nach unten“ verlassen. Dennoch ist es aller Ehren werden, wie tapfer sie sich in ihrer ersten Landesligasaison überhaupt schlugen. Ein einziger Punkt sollte fehlen, um den Klassenerhalt auf direktem Wege zu schaffen. Als Tabellenneunter musste die Mannschaft, die im Saisonendspurt interimsweise von





Als Aufsteiger aus der Bezirksoberliga stößt der SV Altenstadt/Vohenstrauß dazu. Die Nordoberpfälzerinnen wurden in die Landesliga Nord eingruppiert. BOL-Meister SV Leonberg hatte sein Aufstiegsrecht nicht wahrgenommen.







Landesliga Süd 25/26 Schade! Nach nur einem Jahr müssen die Schwarzenfelderinnen die Landesliga wieder „nach unten“ verlassen. Dennoch ist es aller Ehren werden, wie tapfer sie sich in ihrer ersten Landesligasaison überhaupt schlugen. Ein einziger Punkt sollte fehlen, um den Klassenerhalt auf direktem Wege zu schaffen. Als Tabellenneunter musste die Mannschaft, die im Saisonendspurt interimsweise von Jürgen Ebenschwanger gecoacht wurde, in die Relegation. Dort verlor der FCS das alles entscheidende Match gegen den FC Ruderting II in der Verlängerung. Bitter. Künftig gehen die Schwarz-Weißen also wieder in der Bezirksoberliga an den Start. Als neuer Mann an der Seitenlinie wurde Markus Berft vorgestellt. Der 50-Jährige hat mehrere Trainerstationen im Herrenbereich im Teilkreis Weiden hinter sich.Als Aufsteiger aus der Bezirksoberliga stößt der SV Altenstadt/Vohenstrauß dazu. Die Nordoberpfälzerinnen wurden in die Landesliga Nord eingruppiert. BOL-Meister SV Leonberg hatte sein Aufstiegsrecht nicht wahrgenommen. SV Thenried

Seit Jahren klopft die Frauenmannschaft vom Thenrieder Nordhang in der Landesliga Süd oben an. Abermals blieb ihr der ganz große Wurf verwehrt. Der Vorjahres-Vizemeister wurde diesmal Dritter. 13 Siegen und vier Remis standen fünf Niederlagen gegenüber. An Meister SV Frauenbiburg war kein Vorbeikommen. In der kommenden Runde 26/27 werden die Grün-Weißen nun viele neue Spielstätten sehen. Denn: Die Mädels aus der Chamer Gemeinde Rimbach wurden in die Landesliga Nord anstatt wie bisher in die Südstaffel eingeteilt. Eine Änderung gibt es auch auf der Trainerposition. Lukas Riedl hat sein Traineramt nach drei Jahren niedergelegt, ist jetzt Spielertrainer beim Straubinger Kreisklassisten SV Konzell. Die Nachfolgelösung wurde intern geregelt: Der bisherige Co-Trainer Mario Attenberger steigt zum Chefanweiser auf. Co-Trainerin wird die Torwarttrainerin und ehemalige Spielerin Lena Fischer.







Lukas Riedl (links) hat seinen Trainerposten bei den Thenrieder Frauen nach drei Jahren geräumt. – Foto: Thomas Schneider