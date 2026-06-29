Frauen-Topteams: Drei Trainerwechsel & zwei Abstiege

Sechs Frauenmannschaften aus der Oberpfalz waren in der zu Ende gegangenen Saison 2025/26 auf Verbandsebene unterwegs. Jeweils zwei in der Bayernliga sowie in den beiden Landesligen Nord und Süd. Wer schlug sich wie? Und: Wo kommt es zur neuen Spielrunde zu einem Trainerwechsel? Ein Überblick.
SC Regensburg
Mindestziel erreicht: Die Fußballerinnen von der Alfons-Außer-Straße konnten hinter das primäre Saisonziel Bayernliga-Erhalt frühzeitig einen Haken setzen. Letztendlich schlossen die Regensburgerinnen die erste Saison nach dem Wiederaufstieg als Tabellenachter in der Zwölfer-Staffel ab. 30 Punkte wurden aus 22 Spielen erbeutet (8/6/8). Mittelfristig möchte sich der ehemalige Zweitligist wieder in der 4. Liga etablieren. In der kommenden Spielzeit bilden Kristina Gruber und Christian Biersack weiterhin das Trainerteam beim Sportclub – ein eingespieltes Duo.
TSV Theuern
Es war knapp, aber es reichte. Auch die „Vilspanther“ bleiben der Bayernliga erhalten. Der Klassenerhalt wurde im letzten Heimspiel der Saison dank eines überraschenden Sieges gegen Hof in trockene Tücher gewickelt. Sechs Saisonsiege (6/3/13) – fünf davon zuhause eingefahren – sollten zum zehnten Platz reichen. Damit geht es für Theuern in die sechste Bayernliga-Saison in Folge. Zu einem Wechsel kommt es auf der Kommandobrücke. Der bisherige Coach Nick D'Addona hat sich verabschiedet und trainiert künftig den Ligakollegen FFC Hof. Der vakante Posten wurde intern neubesetzt. Bernhard Müller, bisher Sportlicher Direktor, übernimmt nach drei Jahren wieder das Traineramt. Bereits in der Vergangenheit zeichnete er jahrelang als Übungsleiter der TSV-Frauen verantwortlich.
SV Neusorg
Auf eine sportlich positive Spielzeit können die Mädels aus dem Nordoberpfälzer Landkreis Tirschenreuth zurückblicken. Mit den hinteren Plätzen hatten sie nichts zu tun. Frühzeitig wurde das Ticket für ein weiteres Jahr in der Landesliga Nord gebucht. Schlussendlich ging Neusorg mit 34 Zählern (11/1/10) als Fünfter über die Ziellinie. Cheftrainer bleibt Christian König, der weiterhin von Co-Trainerin Amelie Kraus unterstützt wird. Für die neue Saison wurden bereits vier neue Spielerinnen vorgestellt. Darunter mit Torjägerin Susanne Stich eine Rückkehrerin vom TSV Theuern.
SV Thenried
Seit Jahren klopft die Frauenmannschaft vom Thenrieder Nordhang in der Landesliga Süd oben an. Abermals blieb ihr der ganz große Wurf verwehrt. Der Vorjahres-Vizemeister wurde diesmal Dritter. 13 Siegen und vier Remis standen fünf Niederlagen gegenüber. An Meister SV Frauenbiburg war kein Vorbeikommen. In der kommenden Runde 26/27 werden die Grün-Weißen nun viele neue Spielstätten sehen. Denn: Die Mädels aus der Chamer Gemeinde Rimbach wurden in die Landesliga Nord anstatt wie bisher in die Südstaffel eingeteilt. Eine Änderung gibt es auch auf der Trainerposition. Lukas Riedl hat sein Traineramt nach drei Jahren niedergelegt, ist jetzt Spielertrainer beim Straubinger Kreisklassisten SV Konzell. Die Nachfolgelösung wurde intern geregelt: Der bisherige Co-Trainer Mario Attenberger steigt zum Chefanweiser auf. Co-Trainerin wird die Torwarttrainerin und ehemalige Spielerin Lena Fischer.