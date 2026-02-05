Frauen testen gleich zwei Mal am Wochenende

Mit zwei Testbegegnungen innerhalb von 24 Stunden geht es für die Frauen des 1. FC Saarbrücken in die Vorbereitungsserie vor der Fortsetzung der Rückrunde in der Regionalliga Südwest. Am Samstag trifft das Team von Trainer Taifour Diane im französischen L'Hopital auf den FC Jeunesse Junglinster, der im Großherzogtum Luxemburg in der höchsten Liga spielt. Am Sonntag um 16 Uhr kommt es dann auf dem Kunstrasenplatz an der Rotstaystr. im Völklinger Stadtteil Luisenthal geht es am Sonntag um 14 Uhr gegen die in der Regionalliga Süd spielende Zweite des Bundesligisten SC Freiburg. "Wir wollen in diesen beiden Spielen so viele Spieler einsetzen wie möglich, es fehlen aber zahlreiche Kaderspielerinnen. Viele sind erkältet oder laborieren andere kleinere Verletzungen noch aus. Nora Clausen, Patricia Chladekova und Emma Dörr sind allerdings härter angeschlagen und werden über das Wochenende noch nicht zur Verfügung stehen. Wir hoffen aber, dass alle drei bis zum Rundenstart wieder dabei sind", sagte Trainer Taifour Diane am Donnerstag. Das erste Pflichtspiel ist für Sonntag, den 8. März vorgesehen, dann geht es im Saarlandpokal zur SG Parr Medelsheim auf den dortigen Kunstrasenplatz.