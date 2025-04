Frauen: Tabellenführer SV Walbeck bleibt ungeschlagen

Der SV Walbeck bleibt das Maß aller Dinge in der Niederrheinliga. Der ungeschlagene Tabellenführer, der allerdings aus freien Stücken auf einen möglichen Aufstieg in die Regionalliga verzichtet, zeigte sich beim 3:1 (0:1) gegen den SV Heißen am heimischen Bergsteg nach der Pause von seiner besten Seite. Die Meisterschaft ist jedoch noch nicht entschieden, da der GSV Moers den Walbeckerinnen hartnäckig auf den Fersen bleibt. Die Moerserinnen setzten sich klar mit 7:0 (1:0)-Toren gegen den feststehenden Absteiger Viktoria Winnekendonk durch.

„Wir haben in der Pause mal ganz dezent darauf hingewiesen, dass das nicht unser Anspruch sein kann“, sagte Trainer Uli Berns. Sein Kollege Dieter Blomm und er schienen die richtigen Worte gefunden zu haben – die Mannschaft kam wie verwandelt aus der Kabine.

Nora Hanßen hatte in der 51. Spielminute den Ausgleich auf dem Fuß. Kurz darauf nahm der Schiedsrichter ein bereits gegebenes Tor zurück, die Linienrichterin hatte den Ball zuvor im Seitenaus gesehen. Mit einem fulminanten Freistoßtor gelang der zu diesem Zeitpunkt längst überfällige Ausgleich (68.) durch Vivian Tepaß.

Der SV Walbeck machte weiter Druckund sicherte sich durch Tore von Vanessa Finger (75.) und Maria Amthor in der Schlussminute aufgrund der starken zweiten Hälfte den verdienten Sieg.

Winnekendonk nur eine Halbzeit im Rennen

Lokalrivale Viktoria Winnekendonk hielt im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten aus Moers nur eine Halbzeit mit. Anna Klucken hatte sogar den Führungstreffer auf dem Fuß, kurz darauf traf der GSV (45.) zur Pausenführung. Nach dem Wechsel dominierten dann aber die Gäste, nutzten die Fehler des Tabellenvorletzten eiskalt aus und machten mit einem halben Dutzend Tore den 7:0-Erfolg perfekt. „Das war in der zweiten Hälfte zu wenig von uns, der Sieg ging für Moers am Ende auch in dieser Höhe in Ordnung“, sagte Viktoria-Trainer Mathis Kleinkemm.