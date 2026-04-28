Frauen: SV Walbeck bleibt im Rennen um den Klassenerhalt

Ein Sieg im Kellerduell beim Schlusslicht Union Nettetal war die letzte Chance für den SV Walbeck, sich vielleicht doch noch im Saisonendspurt den Klassenerhalt in der Niederrheinliga der Frauen sichern zu können. Gesagt, getan: Mit einem 2:1 (1:0)-Auswärtssieg hat die Mannschaft vom Bergsteg diese Mission erfolgreich abgeschlossen.
Mit nun 13 Punkten auf dem Konto ist der SV Walbeck wieder an die Konkurrenz herangerückt. Die weiteren Abstiegskandidaten CfR Links, TSV Urdenbach und SV Budberg liegen jeweils nur einen Punkt vor den Grün-Weißen, haben allerdings jeweils ein Spiel weniger absolviert. Eine Tatsache, die die Position des Teams von Trainer Friedel Baumann zusätzlich erschwert.
Die Partie in Nettetal begann vielversprechend. Nach einer Hereingabe von Alina Kostyrok war Vivian Tepaß zur Stelle und brachte Walbeckfrüh in Führung (8.). Nach einem Schuss von Alina Kostyrok verhinderte die Querlatte den zweiten Treffer vor der Pause.
Auch nach dem Wechsel blieb Walbeck die spielbestimmende Mannschaft und belohnte sich in der 68. Minute mit dem zweiten Treffer. Nach Vorarbeit von Kostyrok musste Zoe Hommes aus kurzer Distanz nur noch einschieben. Spannend wurde es noch einmal, als Union Nettetal per Handelfmeter zum 1:2-Anschluss kam. In der Schlussphase vergaben Hommes und Kostyrok gute Möglichkeiten, den Deckel draufzumachen. „Wir hatten mehr Chancen und Spielanteile. Meine Mannschaft hat sich in den letzten Wochen stabilisiert und gefestigt. Mit dem Sieg haben jetzt erst mal die Konkurrenz unter Druck gesetzt“, so Friedel Baumann.
Die kommenden Aufgaben könnten jedoch kaum anspruchsvoller sein: Zunächst gastiert Walbeck bei SGS Essen III, anschließend geht es zum Tabellenzweiten Rhenania Bottrop. Im letzen Heimspiel empfängt der SV Walbeck den Spitzenreiter MSV Duisburg, bevor es am finalen Spieltag beim direkten Konkurrenten CfR Links womöglich zum entscheidenden Showdown um den Klassenerhalt kommt.
SV Walbeck: Anna Schiffers – Vester, Finger, Zweigle (67. Schmidt), Tepaß (90. Hetjens), Hommes, Müller-Prießen, Kostyrok (89. Hanßen), Peschges, Loy, Müller.