Frauen: SV Walbeck bleibt im Rennen um den Klassenerhalt Das 2:1 beim Tabellenletzten Union Nettetal lässt die Chancen steigen, dass die Mannschaft von Trainer Friedel Baumann auch in Zukunft in der Niederrheinliga der Frauen spielt. So sieht das Restprogramm aus. von RP / Klaus Schopmans · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Die Frauen des SV Walbeck haben drei wichtige Punkte gewonnen. – Foto: SSVg Velbert 02

Ein Sieg im Kellerduell beim Schlusslicht Union Nettetal war die letzte Chance für den SV Walbeck, sich vielleicht doch noch im Saisonendspurt den Klassenerhalt in der Niederrheinliga der Frauen sichern zu können. Gesagt, getan: Mit einem 2:1 (1:0)-Auswärtssieg hat die Mannschaft vom Bergsteg diese Mission erfolgreich abgeschlossen.

Mit nun 13 Punkten auf dem Konto ist der SV Walbeck wieder an die Konkurrenz herangerückt. Die weiteren Abstiegskandidaten CfR Links, TSV Urdenbach und SV Budberg liegen jeweils nur einen Punkt vor den Grün-Weißen, haben allerdings jeweils ein Spiel weniger absolviert. Eine Tatsache, die die Position des Teams von Trainer Friedel Baumann zusätzlich erschwert. Die Partie in Nettetal begann vielversprechend. Nach einer Hereingabe von Alina Kostyrok war Vivian Tepaß zur Stelle und brachte Walbeckfrüh in Führung (8.). Nach einem Schuss von Alina Kostyrok verhinderte die Querlatte den zweiten Treffer vor der Pause.