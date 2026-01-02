Frauen: SV Ober-Olm triumphiert bei Hallenturnier

Gonsenheim. Der SV Ober-Olm ist bei der Premiere des Frauen-Hallenfußballturniers des Freundeskreises Schiedsrichtervereinigung Mainz-Bingen seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Im Finale feierte der Regionalligist einen 6:0-Kantersieg gegen den 1. SC Klarenthal aus der Kreisoberliga Wiesbaden.

Die Treffer für den SVOO markierten vor 140 zahlenden Zuschauern in der Sporthalle des Otto-Schott-Gymnasiums Aicha Dali (2), Laura Jung, Carmen Greiner, Hanna Ische und Michelle Wycisk. Ohne Schrammen kamen die Ober-Olmerinnen allerdings nicht davon. In der Vorrunde hatten sie sich Klarenthal überraschend mit 2:3 beugen müssen. „Wir waren eine gemischte Gruppe aus erster und zweiter Mannschaft“, kommentierte SVOO-Leistungsträgerin Carmen Greiner. „In der Vorrunde haben wir gegen Klarenthal verloren, weil wir uns durch die zwei Spiele vorher (10:0 gegen VfB Ginsheim und 8:0 gegen den FC Nackenheim, Red.) zu sehr in Sicherheit gewiegt haben. Klarenthal hat uns kalt erwischt. Wir konnten zwar ausgleichen – aber wir noch einen Distanzschuss bekommen.“