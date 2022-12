Frauen: SV Budberg sehnt die Pause herbei

Die Frauen des SV Budberg haben auch gegen Heißen nur begrenzte Hoffnung auf Erfolg. – Foto: Patrik Otte

Wer will es Trainer Sascha Lubinski verdenken, dass er den kommenden Sonntagnachmittag herbeisehnt. Gegen 15 Uhr wird der erste Teil der Saison 2022/2023 für die Frauen-Mannschaft des SV Budberg vorüber sein. Was am 14. August mit einem 2:0-Erfolg gegen CfR Links so verheißungsvoll für den Regionalliga-Absteiger begonnen hatte, entwickelte sich in die entgegengesetzte Richtung.

So., 11.12.2022, 13:00 Uhr SV Budberg SV Heißen

Es blieb bis heute der einzige Sieg in der Niederrheinliga. Seit 13 Spielen wartet der SVB auf einen dreifachen Punktgewinn. Die Konsequenz: Mit nur sieben Zählern auf dem Konto muss der Tabellenvorletzte erneut um den Klassenerhalt bangen. Und die Hoffnung, dass am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Heißen die Wende eingeläutet wird, ist eher gering. „Jetzt kommt auch noch die Erkältungswelle hinzu. Ich hoffe, dass mir genügend Spielerinnen zur Verfügung stehen“, so Lubinski, der nur einen Wunsch hat: Dass es ihm gelingt, den Kader für den zweiten Saisonabschnitt zu vergrößern.