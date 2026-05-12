Frauen: SV Budberg geht mit Abstiegsangst ins Pokalfinale

Lily Rasel aus der Fußballjugend des SV Budberg gehörte am Sonntag erstmals der Startelf der abstiegsbedrohten Niederrheinliga-Mannschaft des Dorfklubs an. Die 16-Jährige erzielte beim 3:3 gegen den SV Heißen sogar einen Treffer.
Und es ist durchaus denkbar, dass Rasel auch am Donnerstag der Anfangsformation des SVB angehören wird. Das Team von Daniel Peetz spielt am 14. Mai auf der Anlage des 1. FC Lintfort gegen den Bezirksligisten FC Neukirchen-Vluyn um den Kreispokal. Das Frauen-Finale beginnt um 14.45 Uhr. Gesucht wird ein Nachfolger für den Vorjahressieger GSV Moers.
Unterschiedlicher können die Gemütslagen vor dem Endspiel nicht sein: Während die Budberginnen noch um den Klassenerhalt zittern müssen, wurde beim FCNV am Sonntag gefeiert. Nach dem 6:0-Heimerfolg über 1. FC Grevenbroich-Süd war der vorzeitige Aufstieg perfekt. Damit gelang der Mannschaft von Daniel Haak als Neuling der Durchmarsch in die Landesliga. „Der Gegner ist im Flow, wir sind verunsichert“, sagt Peetz, der seine Truppe daher nicht in der Favoritenrolle sieht.
Hinzu kommt: Budberg hat in diesem Jahr noch kein Meisterschaftsspiel gewonnen,dagegen Neukirchen-Vluyn noch keine Saison-Niederlage kassiert. Der SVB gab gegen Heißen den Heimsieg leichtfertig aus der Hand, die Mülheimerinnen trafen in der letzten Minute zum 3:3. Peetz: „Uns fehlt das Selbstvertrauen, wir sind hoch abstiegsgefährdet.“ Nur wegen des direkten Vergleichs mit dem punktgleichen TSV Urdenbach (2:1 und 1:1) steht der SVB aktuell über dem Strich.
Im Pokal standen sich Budberg und Neukirchen-Vluyn zuletzt im Oktober 2024 gegenüber. Da gewannen die Rheinbergerinnen mit 3:1 und erreichten das Halbfinale. Im Mai 2023 zog der SVB übrigens schon mal im Endspiel gegen ein Bezirksliga-Team den Kürzeren. Damals in Asberg setzte sich der SSV Lüttingen mit 5:1 durch.