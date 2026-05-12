Frauen: SV Budberg geht mit Abstiegsangst ins Pokalfinale

Die Frauen des FC Neukirchen-Vluyn stehen im Finale des Kreispokals. – Foto: Arno Wirths

Lily Rasel aus der Fußballjugend des SV Budberg gehörte am Sonntag erstmals der Startelf der abstiegsbedrohten Niederrheinliga-Mannschaft des Dorfklubs an. Die 16-Jährige erzielte beim 3:3 gegen den SV Heißen sogar einen Treffer.

Und es ist durchaus denkbar, dass Rasel auch am Donnerstag der Anfangsformation des SVB angehören wird. Das Team von Daniel Peetz spielt am 14. Mai auf der Anlage des 1. FC Lintfort gegen den Bezirksligisten FC Neukirchen-Vluyn um den Kreispokal. Das Frauen-Finale beginnt um 14.45 Uhr. Gesucht wird ein Nachfolger für den Vorjahressieger GSV Moers.

FC Neukirchen-Vluyn feiert Aufstieg

Unterschiedlicher können die Gemütslagen vor dem Endspiel nicht sein: Während die Budberginnen noch um den Klassenerhalt zittern müssen, wurde beim FCNV am Sonntag gefeiert. Nach dem 6:0-Heimerfolg über 1. FC Grevenbroich-Süd war der vorzeitige Aufstieg perfekt. Damit gelang der Mannschaft von Daniel Haak als Neuling der Durchmarsch in die Landesliga. „Der Gegner ist im Flow, wir sind verunsichert“, sagt Peetz, der seine Truppe daher nicht in der Favoritenrolle sieht.