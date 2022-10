Frauen: SV Budberg erlebt Achterbahnfahrt Frauen-Niederrheinliga: Am Ende gab es gegen die SSVg Velbert ein 3:3.

Der SV Budberg erlebte in der Niederrheinliga der Frauen eine Achterbahnfahrt. Beim 3:3 (0:2) gegen die SSVg Velbert lag die Elf von Trainer Sascha Lubinski zunächst 0:2 zurück, führte dann mit 3:2 und musste sieben Minuten vor dem Ende noch den Ausgleich hinnehmen. „Das waren definitiv zwei verlorene Punkte. Die Leistung stimmte, nur das Ergebnis nicht“, sagte der Coach, dessen Schützlinge drei Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz aufweisen. Sein Team musste zunächst zwei Gegentore hinnehmen (12., 18.) hinnehmen. Charlyne Perez (21.) mit einem verwandelten Foulelfmeter sowie Weronika Rekus (37., 66.) drehten den Spieß um. Perez verschoss einen weiteren Foulelfmeter. So kamen die Gäste, die nach einer Gelb-Roten Karte (60.) in Unterzahl waren, noch zum 3:3.