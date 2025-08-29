Frauen starten verspätet in die Runde

Nun steigt auch das Frauen-Team des 1. FC Saarbrücken ins Liga-Geschehen ein. Am Sonntag, 31. August spielt das Team von Trainer Taifour Diane beim 1. FFC Montabaur. Die Begegnung wird um 14.30 Uhr auf dem Rasenplatz "Eschelbach" (Nelkenstr.) ausgetragen. Das erste Ligaspiel am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Riegelsberg wurde verschoben, weil die Riegelsbergerinnen an der Deutschen Meisterschaft für Ü32-Teams in Berlin teilnahm - und diese auch gewann. "Wir wären auch vor einer Woche fit gewesen, aber wir haben die Woche jetzt genutzt. Wir konnten auch auf das erste Spiel von Montabaur eingehen, sie haben ja in Ober-Olm gewonnen und sind auch im DFB-Pokal gegen Siegelbach weiter. In Montabaur ist immer schwer zu spielen, es ist weit und wir haben zahlreiche angeschlagene und verletzte Spielerinnen, von denen einige wohl noch länger ausfallen. Dennoch sollten wir stark genug sein, um das erste Spiel zu gewinnen", sagte der Trainer am Freitagmorgen. Emma Dörr, Marie Steimer, Kristin Hauck und die Torfrau Patricia Chladekova, die eine Handverletzung hat, drohen im Westerwald auszufallen.