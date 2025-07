Frauen-Staffeleinteilungen: Bassen geht freiwillig in die Kreisliga

Nach dem Abstieg aus der Landesliga hat der TSV Bassen entschieden, den nächsten Schritt freiwillig zu gehen: Die erste Frauenmannschaft wird in der kommenden Saison nicht wie üblich in der Bezirksliga antreten, sondern in die Kreisliga Osterholz/Verden wechseln. Darüber hinaus hat der Verein mitgeteilt, dass die bisher zwei Frauenteams künftig als eine Mannschaft unter neuer sportlicher Leitung zusammengeführt werden.

Die Staffeleinteilung der Saison 2025/26 auf Bezirksebene im Überblick

In der kommenden Spielzeit gehen folgende Frauenteams in der Landesliga sowie in den Bezirksligen Ost und West an den Start: