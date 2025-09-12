Frauen spielen wieder im Ludwigspark

Für die Frauen des 1. FC Saarbrücken steht am Sonntag um 15 Uhr das Heimspiel gegen den SC Siegelbach an. Auch dieses wird wie schon das letzte Spiel gegen Ober-Olm im Ludwigspark-Stadion ausgetragen. "Wir haben uns nach einer Halbzeit gegen Ober-Olm an das neue Umfeld gewöhnt, da waren wir viel besser als in der ersten Hälfte. Wir wollen nun gegen Siegelbach das gesamte Spiel so auftreten wie zuletzt in der zweiten Hälfte. Der Kader, der gegen die Rheinhessinnen aufgeboten wurde, wird auch am Sonntag nominiert, es gibt keine Änderungen, Kristin Hauck ist wieder im Training, wird am Sonntag aber noch fehlen", sagte Trainer Taifour Diane am Freitag. Das FCS-Team ist noch ein Spiel im Rückstand, belegt nach zwei Spielen Rang Vier. Ganz vorne liegen die SV Elversberg und der SC 13 Bad Neuenahr mit drei Siegen aus drei Spielen, auch der Dritte SG Andernach 99 II hat mit sieben Punkten noch keine Niederlage. Das Team aus dem Kaiserslauterer Stadtteil ist mit drei Punkten Zehnter.

