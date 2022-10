Frauen: Sieg gegen den Abstieg

Mit einem 5:1 Heimerfolg über die SpVgg Wolfsbuch/Zell verschafften sich die Frauen der (SG) SC Kirchasch etwas Luft zum Tabellenkeller der Kreisliga.

Früh in der Anfangsphase gelang der Führungstreffer durch Lisa Kaiser (4.). Alexandra Stadler blieb gegen drei Gegenspielerinnen in Ballbesitz und steckte durch. Die SG blieb am Drücker und legte nach. Sophie Tiller war mit starkem Laufweg zur Stelle und drückte einen Eckball freistehend über die Torlinie und schließlich war Luisa Mayrhofer mit wuchtigem Distanzschuss zum Halbzeitstand erfolgreich (36.).