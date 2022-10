Frauen: Sieg für Siegfried Materborn Neuling Materborn gewinnt 6:3 gegen Eintracht Duisburg.

Siegfried Materborn hat in der Landesliga der Frauen auch seine zweite Begegnung vor eigenem Publikum gewonnen. Der Aufsteiger behielt in der Heimpartie gegen Eintracht Duisburg mit 6:3 (4:1) die Oberhand und verbesserte sich in der Tabelle auf Platz sieben. „Die Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt und ihre Chancen im Gegensatz zum Spiel davor genutzt“, sagte der Materborner Coach Denis Hillmanns.

Ann-Sophie Heckershoff gelang bereits in der sechsten Minute das 1:0 für den Gastgeber. „Dieser Treffer hat uns die nötige Sicherheit gegeben“, so Hillmans. Luzia Theelen (25., 43.) und Ellen Huisman (37.) bauten den Vorsprung bei einem Gegentor in der 42. Minute bis zur Pause auf 4:1 aus. Luzia Theelen (59.) erzielte mit ihrem dritten Treffer das 5:2. Zudem profitierte Materborn von einem Eigentor des Gegners zum Endstand (86.).

„Jetzt wollen wir unbedingt einmal auswärts nachlegen“, sagte Denis Hillmanns. Bislang hat sein Team alle drei Spiele auf des Gegners Platz verloren. Das soll sich am kommenden Sonntag in der Partie beim Tabellenzweiten GW Lankern II ändern. Hillmanns ist vor allem deshalb optimistisch, weil der Aufsteiger in der Begegnung erstmals in dieser Saison in Bestbesetzung antreten kann.