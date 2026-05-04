Frauen: SGS Essen kassiert deutliche Niederlage gegen Leverkusen

Die SGS Essen ist jetzt gefordert. – Foto: Imago Images

Nach dem wichtigen Erfolg gegen den FC Carl Zeiss Jena wollte die SGS Essen im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen im Kampf um den Klassenerhalt nachlegen, doch das misslang. Vor 1614 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße unterlagen die Essenerinnen in der Frauen-Bundesliga am Ende klar mit 0:4.

Zehn Minuten später kam die SGS erstmals gefährlich nach vorne. Natasha Kowalski spielte einen perfekten Steilpass in den Lauf von Jacqueline Meißner, deren Abschluss aus 16 Metern geriet zu zentral. Unmittelbar danach nutze Kristin Kögel ein Missverständnis in der Essener Hintermannschaft aus und stellte auf 0:2.

Dabei erwischten die Lila-Weißen einen denkbar schlechten Start in die Partie. Bereits in der vierten Spielminute ging die Werkself in Folge einer Ecke durch Loreen Bender mit 1:0 in Führung. Das frühe Gegentor tat sichtlich nicht gut. Die SGS war in der Folge zwar bemüht, das eigene Angriffsspiel anzukurbeln, tat sich aber gegen die ballsicheren Leverkusenerinnen schwer, den Ball in die gefährliche Zone zu bringen. Stattdessen musste sich Kim Sindermann nach einer knappen Viertelstunde gegen Bender aus kurzer Distanz auszeichnen und in der 30. Minute war es erneut die Torschützin zum 0:1, die per Freistoß den Pfosten traf.

Nach der Pause kamen die Schönebeckerinnen zunächst etwas besser in die Partie, ohne dabei aber wirklich zu Chancen zu kommen. In der 67. Minute eroberte Vanessa Fürst den Ball, legte am Strafraum ab auf Julie Terlinden, doch auch deren Schuss stellte Leverkusens Torhüterin Rafaela Borggräfe nicht vor größere Probleme. Stattdessen war es erneut der direkte Gegenzug, der zum 0:3 durch Kögel führte. Kurz vor dem Schlusspfiff sorgte Cornelia Kramer per direktem Freistoß sogar noch für das 0:4. Die SGS kam in der Nachspielzeit nochmal zu einem guten Angriff über die rechte Seite, doch Leonie Köpps Schussversuch aus spitzem Winkel landete am Außennetz und es blieb letztlich beim deutlichen 0:4.

„Das war heute nichts. Das muss man so ehrlich sagen“, meinte Trainerin Heleen Jaques nach der Begegnung. „Es war nicht unser Spiel. Wir haben von Anfang an unsere Energie nicht gefunden und haben die Zweikämpfe nicht gewonnen. Wir haben in der Halbzeit mit drei Wechseln nochmal versucht, etwas zu ändern, die auch etwas Schwung gebracht haben, aber am Ende muss man sagen, dass Leverkusen verdient gewonnen hat.“

Sieg in Nürnberg jetzt Pflicht

Weiter geht es für die SGS am kommenden Freitag mit der Auswärtspartie beim 1. FC Nürnberg. Ein Spiel, das aus SGS-Sicht nun unbedingt gewonnen werden muss. „Heute sind wir natürlich enttäuscht, weil vor einer Woche die Stimmung noch eine ganz andere war“, gab die Belgierin zu. „Dabei geht es auch gar nicht in erster Linie um das Ergebnis, sondern vor allem um die Art und Weise vor allem in der ersten Halbzeit. Wir müssen uns daran erinnern, was uns gegen Jena stark gemacht hat und das dann in Nürnberg wieder auf den Platz bringen."