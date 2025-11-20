Frauen schließen Jahr mit Flutlichtspiel ab

Für die Frauen des 1. FC Saarbrücken steht am Samstagabend um 18 Uhr noch mal eine ganz besondere Begegnung an. Erstmals seit einer gefühlten ewigkeit findet ein Flutlichtspiel im Ludwigspark-Stadion statt. Der Gegner ist der 1. FFC Montabaur, der sein letztes Spiel mit 7:0 (4:0) gewonnen hat und als Tabellensechster zum Spitzenreiter kommt. "Wir werden sie nicht am Tabellenplatz und auch nicht an dem hohen Ergebnis messen, weil wir in dieser Liga keinen unterschätzen. Wir spielen zu Hause, eine ganz besondere Atmosphäre, aber wir haben im Ludwigspark bislang alle Spiele gewonnen und wollen das Jahr nun auch erfolgreich abschließen. Am Personal wird sich nach dem guten spiel in Riegelsberg, an das wir anknüpfen wollen, nichts ändern. Lena Ripperger hat mit trainiert, da müssen wir sehen, wie es sich bis Samstag entwickelt", sagte Trainer Taifour Diane am Donnerstag. Patricia Chladekova und Marie Steimer fehle also weiterhin. Das FCS-Team hat in der Tabelle acht Punkte Vorsprung und wird als Spitzenreiter ins neue Jahr gehen.