Frauen schlagen Montabaur spät 1.FC Saarbrücken: Zittersieg gegen westerwald-Team

Bis zur letzten Spielminute mussten die souverän in der Regionalliga Süd führenden Frauen des 1. FC Saarbrücken um die drei Punkte gegen den 1. FFC Montabaur bangen. Die eingewechselte Nora Clausen rettete mit einem Kopfballtreffer den Dreier im Ludwigspark.

Im letzten Ligaspiel des Jahres mussten die FCS-Frauen am Samstagabend in der ungewohnten Flutlichtatmosphäre des Ludwigspark-Stadions noch mal kräftig zittern. Der 1. FFC Montabaur erwies sich als der befürchtet schwere Gegner. Die Westerwälderinnen gingen durch ihre Goalgetterin Marie Fischer in der 27. Minute sogar in Führung. "Sie hat aus gut 40 Metern abgezogen und der Ball senkte sich in unser Netz, das mussten wir in der Pause aufarbeiten, wollten einiges besser machen und wir sind auch mit mehr Vorwärtsdrang in der zweite Halbzeit gekommen. Wir hatten auch vor der Pause zwei Chancen, in der zweiten Halbzeit haben wir dann zwei Mal getroffen", sagte Trainer Taifour Diane nach dem Spiel. Den Ausgleich besorgte Lara Martin in der 68. Minute, den Siegtreffer erzielte Edel-Joker Nora Clausen in der Schlussminute. Das FCS-Tea geht mit elf Punkten Vorsprung in die Winterpause, hat nun aber ein Spiel mehr ausgetragen wie Verfolger SV Elversberg.

So haben sie gespielt:...