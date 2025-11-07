Frauen reisen nach Mainz

Für die FCS-Frauen geht es am Sonntag von einer Landeshauptstadt in die andere. Um 14 Uhr steht das Auswärtsspiel bei der Reserve des 1. FSV Mainz 05 an, gespielt wird auf dem Gelände des TSV Schott Mainz an der Karlsbader Str. FCS-Trainer Taifour Diane sagte zwei Tage vor dem Spiel: "Wir denken, dass sie viele Spielerinnen dabei haben, die mit der Ersten in der vorigen Saison in der Regionalliga Meister wurden, es werden also erfahrene Spielerinnen sein, die es uns schwer machen wollen. Wir wollen, nachdem wir ja schon Herbstmeister sind, auch das letzte Vorrundenspiel noch ungeschlagen bleiben. Dann kommen noch zwei Spiele aus der Rückrunde, bevor die Winterpause anfängt, wir haben fünf Punkte Vorsprung und könnten als Tabellenführer überwintern, das kann sich am Sonntag entscheiden, wenn wir gewinnen sollten." Personell sieht es allerdings nicht so rosig aus, neben den Langzeitverletzten Marie Steimer und Patricia Chladekova fallen wahrscheinlich auch Lena Ripperger, Lea Körner und Emma Dörr aus. Dafür kommt die zuletzt krank fehlende Nora Clausen eventuell zurück.