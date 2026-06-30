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Frauen-Regionenliga, Staffel 6: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen Regionenliga, Staffel 6
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Frauen-Regionenliga, Staffel 6
Torhüterin
Angela Pimenidis (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Luisa Schädler (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Bianca Härle (TSV Warthausen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Ronja Demuth (SV Baltringen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Kim Bader (SGM Eglofs/Heimenkirch): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Bianca Winkler (TSV Warthausen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Shireen Honisch (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Ramona Schmid (SG TSV Eschach/Brochenzell): Zwölf Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Sophia Schairer (SV Bergatreute): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Eva-Maria Pfau (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Isabelle Gschwind (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.