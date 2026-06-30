 2026-06-30T12:00:28.390Z

Allgemeines

Frauen-Regionenliga, Staffel 6: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen Regionenliga, Staffel 6

von ts · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES/FuPa-Grafik

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Frauen Regionenliga 6
Bergatreute
SG Kressbronn
SG Bad Waldsee
SV Beuren

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Frauen-Regionenliga, Staffel 6

Torhüterin

Angela Pimenidis (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Luisa Schädler (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Bianca Härle (TSV Warthausen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Ronja Demuth (SV Baltringen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Kim Bader (SGM Eglofs/Heimenkirch): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Bianca Winkler (TSV Warthausen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Shireen Honisch (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Ramona Schmid (SG TSV Eschach/Brochenzell): Zwölf Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Sophia Schairer (SV Bergatreute): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Eva-Maria Pfau (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Isabelle Gschwind (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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