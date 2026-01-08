Frauen-Regionenliga, Staffel 6: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

---

Defensive

Ronja Demuth (SG Mietingen/Baltringen)

Svenja Petersohn (SG Mietingen/Baltringen)

Sara Barensteiner (SC Unterzeil-Reichenhofen)

---

Mittelfeld

Ramona Schmid (SG TSV Eschach/Brochenzell)

Shireen Honisch (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)

Bianca Winkler (SG Warthausen/Alberweiler II)

Janina Bauhofer (SG Bad Waldsee/SV Reute)

---

Angriff

Isabelle Gschwind (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)

Eva-Maria Pfau (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)

London Lewis (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

