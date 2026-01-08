 2026-01-08T07:20:55.336Z

Allgemeines
– Foto: FuPa-Grafik

Frauen-Regionenliga, Staffel 6: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen Regionalliga 6

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Frauen Regionenliga 6
SG Kressbronn
SG Bad Waldsee
SV Beuren
SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Frauen-Regionenliga, Staffel 6

Torhüterin

Angela Pimenidis (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)

---

Defensive

Ronja Demuth (SG Mietingen/Baltringen)

Svenja Petersohn (SG Mietingen/Baltringen)

Sara Barensteiner (SC Unterzeil-Reichenhofen)

---

Mittelfeld

Ramona Schmid (SG TSV Eschach/Brochenzell)

Shireen Honisch (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)

Bianca Winkler (SG Warthausen/Alberweiler II)

Janina Bauhofer (SG Bad Waldsee/SV Reute)

---

Angriff

Isabelle Gschwind (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)

Eva-Maria Pfau (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)

London Lewis (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

___________________________________________________________________________

Aufrufe: 08.1.2026, 08:00 Uhr
LS Autor