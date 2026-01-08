Frauen-Regionenliga, Staffel 6: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Angela Pimenidis (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)
---
Ronja Demuth (SG Mietingen/Baltringen)
Svenja Petersohn (SG Mietingen/Baltringen)
Sara Barensteiner (SC Unterzeil-Reichenhofen)
---
Ramona Schmid (SG TSV Eschach/Brochenzell)
Shireen Honisch (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)
Bianca Winkler (SG Warthausen/Alberweiler II)
Janina Bauhofer (SG Bad Waldsee/SV Reute)
---
Isabelle Gschwind (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)
Eva-Maria Pfau (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)
London Lewis (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
___________________________________________________________________________