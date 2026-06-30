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Frauen-Regionenliga, Staffel 5: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen Regionenliga, Staffel 5
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Frauen-Regionenliga, Staffel 5
Torhüterin
Antonia Schmid (TSV Lustnau II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Melina Klinger (TSV Lustnau II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Katharina Wolf (SSV Reutlingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Jana Früh (SSV Reutlingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Johanna Geiselhart (SG Altheim): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Carina Maurer (SG Uttenweiler/Unlingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Sophia Mizamidis (SSV Reutlingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Verena Moser Renz (SSV Reutlingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Tatjana Bitterle (SG Altheim): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Madita Habermehl (SSV Reutlingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Lara Reichert (SSV Reutlingen): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.