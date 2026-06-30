 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Frauen-Regionenliga, Staffel 5: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen Regionenliga, Staffel 5

von ts · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Markus Becker/FuPa-Grafik

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Frauen Regionenliga 5
Gomaringen
FC Rottenburg
SG Öpfingen/Altheim II II
Reutlingen

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Frauen-Regionenliga, Staffel 5

Torhüterin

Antonia Schmid (TSV Lustnau II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Melina Klinger (TSV Lustnau II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Katharina Wolf (SSV Reutlingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Jana Früh (SSV Reutlingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Johanna Geiselhart (SG Altheim): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Carina Maurer (SG Uttenweiler/Unlingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Sophia Mizamidis (SSV Reutlingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Verena Moser Renz (SSV Reutlingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Tatjana Bitterle (SG Altheim): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Madita Habermehl (SSV Reutlingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Lara Reichert (SSV Reutlingen): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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