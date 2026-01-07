Frauen-Regionenliga, Staffel 5: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

---

Defensive

Jana Früh (SSV Reutlingen)

Katharina Wolf (SSV Reutlingen)

Sophia Vaporidis (FC Rottenburg)

---

Mittelfeld

Verena Moser (SSV Reutlingen)

Sophia Mizamidis (SSV Reutlingen)

Carina Maurer (SG Uttenweiler/Unlingen)

Hanna Hoffmann (SSV Reutlingen)

---

Angriff

Lara Reichert (SSV Reutlingen)

Madita Habermehl (SSV Reutlingen)

Alina Franzke (SG Oberndorf/Poltringen)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

