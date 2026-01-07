 2025-12-17T10:26:01.779Z

Frauen-Regionenliga, Staffel 5: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen-Regionenliga, Staffel 5

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Frauen-Regionenliga, Staffel 5

Torhüterin

Antonia Schmid (TSV Lustnau II)

Defensive

Jana Früh (SSV Reutlingen)

Katharina Wolf (SSV Reutlingen)

Sophia Vaporidis (FC Rottenburg)

Mittelfeld

Verena Moser (SSV Reutlingen)

Sophia Mizamidis (SSV Reutlingen)

Carina Maurer (SG Uttenweiler/Unlingen)

Hanna Hoffmann (SSV Reutlingen)

Angriff

Lara Reichert (SSV Reutlingen)

Madita Habermehl (SSV Reutlingen)

Alina Franzke (SG Oberndorf/Poltringen)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

