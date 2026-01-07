Frauen-Regionenliga, Staffel 5: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Antonia Schmid (TSV Lustnau II)
---
Jana Früh (SSV Reutlingen)
Katharina Wolf (SSV Reutlingen)
Sophia Vaporidis (FC Rottenburg)
---
Verena Moser (SSV Reutlingen)
Sophia Mizamidis (SSV Reutlingen)
Carina Maurer (SG Uttenweiler/Unlingen)
Hanna Hoffmann (SSV Reutlingen)
---
Lara Reichert (SSV Reutlingen)
Madita Habermehl (SSV Reutlingen)
Alina Franzke (SG Oberndorf/Poltringen)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
