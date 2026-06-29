Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Frauen Regionenliga, Staffel 4: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Frauen Regionenliga 4 Württemberg
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Frauen Regionenliga, Staffel 4
Torhüter
Tamara Seitter (TSV Grafenau 1911): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Lauren Häßler (Spvgg Aldingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Marlies Della Latta (VfL Herrenberg): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Anna Krämer (TSV Grafenau 1911): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Leslie-Ann Assfalg (TSV Grafenau 1911): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Vanessa Pfeil (SV Nufringen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Yvonne Wurmbrand (TSV Grafenau 1911): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Leonie Keilbach (Spvgg Aldingen): Vierzehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Cora Herrmann (TSG Wittershausen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Arianna Leoni (SV Unterdigisheim): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Jula Ill (TSV Stetten Hechingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.