 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Frauen Regionenliga, Staffel 4: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Frauen Regionenliga 4 Württemberg

von ts · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Seidl/FuPa-Grafik

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Fr.-Regionenliga 4 Wü
Stett. Hech.
Leidringen
SG Locherhof/Mariazell
Unterdigish.

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Frauen Regionenliga, Staffel 4

Torhüter

Tamara Seitter (TSV Grafenau 1911): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Lauren Häßler (Spvgg Aldingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Marlies Della Latta (VfL Herrenberg): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Anna Krämer (TSV Grafenau 1911): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Leslie-Ann Assfalg (TSV Grafenau 1911): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Vanessa Pfeil (SV Nufringen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Yvonne Wurmbrand (TSV Grafenau 1911): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Leonie Keilbach (Spvgg Aldingen): Vierzehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Cora Herrmann (TSG Wittershausen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Arianna Leoni (SV Unterdigisheim): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Jula Ill (TSV Stetten Hechingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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