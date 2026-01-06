Frauen-Regionenliga, Staffel 4: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Tamara Seitter (TSV Grafenau)
---
Anna Krämer (TSV Grafenau)
Marlies Della Latta (VfL Herrenberg II)
Anett Wolf (TSV Grafenau)
---
Yvonne Wurmbrand (TSV Grafenau)
Leonie Keilbach (Spvgg Aldingen)
Emilie Rapp (TSV Grafenau)
Bianca Schwark (SG Glatten/Hopfau)
---
Jula Ill (TSV Stetten Hechingen)
Vanessa Fuhrmann (TSV Grafenau)
Arianna Leoni (SV Unterdigisheim)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________