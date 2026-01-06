 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: FuPa-Grafik

Frauen-Regionenliga, Staffel 4: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen Regionenliga, Staffel 4

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Fr.-Regionenliga 4 Wü
Stett. Hech.
Leidringen
SG Locherhof/Mariazell
Unterdigish.

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Frauen-Regionenliga, Staffel 4

Torhüterin

Tamara Seitter (TSV Grafenau)

---

Defensive

Anna Krämer (TSV Grafenau)

Marlies Della Latta (VfL Herrenberg II)

Anett Wolf (TSV Grafenau)

---

Mittelfeld

Yvonne Wurmbrand (TSV Grafenau)

Leonie Keilbach (Spvgg Aldingen)

Emilie Rapp (TSV Grafenau)

Bianca Schwark (SG Glatten/Hopfau)

---

Angriff

Jula Ill (TSV Stetten Hechingen)

Vanessa Fuhrmann (TSV Grafenau)

Arianna Leoni (SV Unterdigisheim)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

___________________________________________________________________________

Aufrufe: 06.1.2026, 08:00 Uhr
Lasse SchetschineAutor