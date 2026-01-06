Frauen-Regionenliga, Staffel 4: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

---

Defensive

Anna Krämer (TSV Grafenau)

Marlies Della Latta (VfL Herrenberg II)

Anett Wolf (TSV Grafenau)

---

Mittelfeld

Yvonne Wurmbrand (TSV Grafenau)

Leonie Keilbach (Spvgg Aldingen)

Emilie Rapp (TSV Grafenau)

Bianca Schwark (SG Glatten/Hopfau)

---

Angriff

Jula Ill (TSV Stetten Hechingen)

Vanessa Fuhrmann (TSV Grafenau)

Arianna Leoni (SV Unterdigisheim)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

___________________________________________________________________________