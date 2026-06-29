 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Frauen-Regionenliga, Staffel 3: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen Regionenliga, Staffel 3

von ts · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Seidl/FuPa-Grafik

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Regionenliga 3
Kirchheim
SGM Wendlingen-Ötlingen II
Jungingen II
SGM Aufhausen/Nellingen

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Frauen Regionenliga, Staffel 3

Torhüterin

Karolin Hessenthaler (TSV Ruppertshofen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Sophia Mangold (TSV Ruppertshofen): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Ana Djukanovic (FC Blautal 2001): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Anna-Maria Mack (SV Jungingen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Nina Knödler (FC Alfdorf): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Nadine Hessenthaler (TSV Ruppertshofen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Melina Dirrheimer (TSV Ruppertshofen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Tyra Öztekin (VfL Ulm/Neu-Ulm): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Kaja Schempp (FC Blautal 2001): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Melanie Binder (TSV Ruppertshofen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Nadine Frank (TSV Hüttlingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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