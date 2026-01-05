Frauen-Regionenliga, Staffel 3: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

---

Defensive

Ana Djukanovic (FV Asch-Sonderbuch)

Anna-Maria Mack (SV Jungingen II)

Leonie Scharfenecker (TSV Hüttlingen)

---

Mittelfeld

Nadine Hessenthaler (TSV Ruppertshofen)

Tyra Öztekin (VfL Ulm/Neu-Ulm)

Nina Knödler (SGM Alfdorf/Mögglingen)

Melina Dirrheimer (TSV Ruppertshofen)

---

Angriff

Melanie Binder (TSV Ruppertshofen)

Nadine Frank (TSV Hüttlingen)

Kaja Schempp (FV Asch-Sonderbuch)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

