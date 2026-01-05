 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Frauen-Regionenliga, Staffel 3: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen-Regionenliga, Staffel 3

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Frauen-Regionenliga, Staffel 3

Torhüterin

Karolin Hessenthaler (TSV Ruppertshofen)

Defensive

Ana Djukanovic (FV Asch-Sonderbuch)

Anna-Maria Mack (SV Jungingen II)

Leonie Scharfenecker (TSV Hüttlingen)

Mittelfeld

Nadine Hessenthaler (TSV Ruppertshofen)

Tyra Öztekin (VfL Ulm/Neu-Ulm)

Nina Knödler (SGM Alfdorf/Mögglingen)

Melina Dirrheimer (TSV Ruppertshofen)

Angriff

Melanie Binder (TSV Ruppertshofen)

Nadine Frank (TSV Hüttlingen)

Kaja Schempp (FV Asch-Sonderbuch)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

