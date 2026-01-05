Frauen-Regionenliga, Staffel 3: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Karolin Hessenthaler (TSV Ruppertshofen)
---
Ana Djukanovic (FV Asch-Sonderbuch)
Anna-Maria Mack (SV Jungingen II)
Leonie Scharfenecker (TSV Hüttlingen)
---
Nadine Hessenthaler (TSV Ruppertshofen)
Tyra Öztekin (VfL Ulm/Neu-Ulm)
Nina Knödler (SGM Alfdorf/Mögglingen)
Melina Dirrheimer (TSV Ruppertshofen)
---
Melanie Binder (TSV Ruppertshofen)
Nadine Frank (TSV Hüttlingen)
Kaja Schempp (FV Asch-Sonderbuch)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
