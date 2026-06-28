Frauen-Regionenliga, Staffel 2: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Sofia Lemonidis (VfB Obertürkheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Jessica Wagner (VfB Obertürkheim): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Chiara Riske (VfB Obertürkheim): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Antonia Lasic (VfB Obertürkheim): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Carolin Franzki (SV Winnenden): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Emily Mayerlen (SV Winnenden): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Luisa Tabler (VfB Obertürkheim): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Hanna Tegelmann (Sportvg Feuerbach): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Dana Kanan (VfB Obertürkheim): Zwölf Nominierungen für die Elf der Woche.
Julia Knoblauch (TSV Deizisau): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Louisa Kiefer (Sportvg Feuerbach): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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