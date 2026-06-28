Frauen-Regionenliga, Staffel 2: Die FuPa-Elf der Saison steht fest Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Staffel 2 der Frauen-Regionenliga Württemberg von mar · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz/FuPa-Grafik

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Frauen-Regionenliga, Staffel 2 Torhüterin Sofia Lemonidis (VfB Obertürkheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche. Abwehr

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