 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Frauen-Regionenliga, Staffel 2: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Staffel 2 der Frauen-Regionenliga Württemberg

von mar · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Eichholz/FuPa-Grafik

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Frauen-Regionenliga, Staffel 2

Torhüterin

Sofia Lemonidis (VfB Obertürkheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Jessica Wagner (VfB Obertürkheim): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Chiara Riske (VfB Obertürkheim): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Antonia Lasic (VfB Obertürkheim): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Carolin Franzki (SV Winnenden): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Emily Mayerlen (SV Winnenden): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Luisa Tabler (VfB Obertürkheim): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Hanna Tegelmann (Sportvg Feuerbach): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Dana Kanan (VfB Obertürkheim): Zwölf Nominierungen für die Elf der Woche.

Julia Knoblauch (TSV Deizisau): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Louisa Kiefer (Sportvg Feuerbach): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

– Foto: FuPa-Grafik

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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