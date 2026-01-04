 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Frauen-Regionenliga, Staffel 2: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen Regionenliga 2

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Frauen-Regionenliga, Staffel 2

Torhüterin

Sofia Lemonidis (VfB Obertürkheim)

Defensive

Chiara Riske (VfB Obertürkheim)

Jessica Wagner (VfB Obertürkheim)

Marisa Scheel (TSV Deizisau)

Mittelfeld

Emily Mayerlen (SV Winnenden)

Karolin Franzki (SV Winnenden)

Luisa Tabler (VfB Obertürkheim)

Lisa Petti (SV Winnenden)

Angriff

Julia Knoblauch (TSV Deizisau)

Dana Kanan (VfB Obertürkheim)

Hanna Pick (VfB Obertürkheim)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

