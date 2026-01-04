Frauen-Regionenliga, Staffel 2: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Sofia Lemonidis (VfB Obertürkheim)
---
Chiara Riske (VfB Obertürkheim)
Jessica Wagner (VfB Obertürkheim)
Marisa Scheel (TSV Deizisau)
---
Emily Mayerlen (SV Winnenden)
Karolin Franzki (SV Winnenden)
Luisa Tabler (VfB Obertürkheim)
Lisa Petti (SV Winnenden)
---
Julia Knoblauch (TSV Deizisau)
Dana Kanan (VfB Obertürkheim)
Hanna Pick (VfB Obertürkheim)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
