Frauen-Regionenliga, Staffel 2: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

---

Defensive

Chiara Riske (VfB Obertürkheim)

Jessica Wagner (VfB Obertürkheim)

Marisa Scheel (TSV Deizisau)

---

Mittelfeld

Emily Mayerlen (SV Winnenden)

Karolin Franzki (SV Winnenden)

Luisa Tabler (VfB Obertürkheim)

Lisa Petti (SV Winnenden)

---

Angriff

Julia Knoblauch (TSV Deizisau)

Dana Kanan (VfB Obertürkheim)

Hanna Pick (VfB Obertürkheim)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

