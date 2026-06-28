 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Frauen-Regionenliga, Staffel 1: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen Regionenliga, Staffel 1

von ts · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Bartsch/FuPa-Grafik

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Fr.-Regionenliga 1 Wü
SGM Blaufelden
TSV Neuenst. II
Leingarten
SGM Neckarwestheim

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Frauen Regionenliga, Staffel 1

Torhüterin

Lara Hammel (TSV Blaufelden): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Lisa Marie Kull (TSV Pfedelbach): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Nina Reuther (TSV Neuenstein): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Lisa Braun (SV Leingarten): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Anna Steigerwald (TSV Langenbeutingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Annika Wertsch (SGM Neckarwestheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Jennifer Beck (SpVgg Gammesfeld): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Alina Müller (SV Leingarten): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Amelie Stier (TSV Blaufelden): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Anne Schäfter (TSV Langenbeutingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Jasmin Pilz (SGM Rieden/ Michelbach/Tüngental): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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