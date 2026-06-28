Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Frauen-Regionenliga, Staffel 1: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen Regionenliga, Staffel 1
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Frauen Regionenliga, Staffel 1
Torhüterin
Lara Hammel (TSV Blaufelden): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Lisa Marie Kull (TSV Pfedelbach): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Nina Reuther (TSV Neuenstein): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Lisa Braun (SV Leingarten): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Anna Steigerwald (TSV Langenbeutingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Annika Wertsch (SGM Neckarwestheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Jennifer Beck (SpVgg Gammesfeld): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Alina Müller (SV Leingarten): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Amelie Stier (TSV Blaufelden): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Anne Schäfter (TSV Langenbeutingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Jasmin Pilz (SGM Rieden/ Michelbach/Tüngental): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.