Frauen-Regionenliga, Staffel 1: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Defensive

Lisa Braun (SV Leingarten)

Nina Reuther (TSV Neuenstein II)

Lisa Marie Kull (TSV Pfedelbach)

Mittelfeld

Jennifer Beck (SpVgg Gammesfeld)

Anna Steigerwald (TSV Langenbeutingen)

Alina Müller (SV Leingarten)

Annika Wertsch (SGM Neckarwestheim)

Angriff

Jasmin Pilz (SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental)

Merle Niemann (TSV Neuenstein II)

Hannah Stiefel (SpVgg Gammesfeld)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

