Frauen-Regionenliga, Staffel 1: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Lara Hammel (SGM Blaufelden)
---
Lisa Braun (SV Leingarten)
Nina Reuther (TSV Neuenstein II)
Lisa Marie Kull (TSV Pfedelbach)
---
Jennifer Beck (SpVgg Gammesfeld)
Anna Steigerwald (TSV Langenbeutingen)
Alina Müller (SV Leingarten)
Annika Wertsch (SGM Neckarwestheim)
---
Jasmin Pilz (SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental)
Merle Niemann (TSV Neuenstein II)
Hannah Stiefel (SpVgg Gammesfeld)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
___________________________________________________________________________