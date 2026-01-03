 2025-12-17T10:26:01.779Z

Frauen-Regionenliga, Staffel 1: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen-Regionenliga, Staffel 1

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Frauen-Regionenliga, Staffel 1

Torhüterin

Lara Hammel (SGM Blaufelden)

Defensive

Lisa Braun (SV Leingarten)

Nina Reuther (TSV Neuenstein II)

Lisa Marie Kull (TSV Pfedelbach)

Mittelfeld

Jennifer Beck (SpVgg Gammesfeld)

Anna Steigerwald (TSV Langenbeutingen)

Alina Müller (SV Leingarten)

Annika Wertsch (SGM Neckarwestheim)

Angriff

Jasmin Pilz (SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental)

Merle Niemann (TSV Neuenstein II)

Hannah Stiefel (SpVgg Gammesfeld)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

