Frauen-Regionalligist setzt im Abstiegskampf auf einen neuen Trainer

Die Aufgabe ist anspruchsvoll genug. Als Aufsteiger steht der VfL Herrenberg mit 13 Punkten aus 18 Spielen auf Rang elf und kämpft um den Klassenerhalt. Gerade in einer solchen Lage bekommen Trainerentscheidungen ein besonderes Gewicht. Es geht nicht allein um Taktik und Trainingssteuerung, sondern auch um Haltung, Glaubwürdigkeit und die Fähigkeit, einer Mannschaft in schwierigen Wochen Richtung zu geben. Genau dort setzt die Verpflichtung von Patrik Recknagel an.

Der neue Cheftrainer bringt eine Vita mit, die aufhorchen lässt. Zuletzt war er beim VfB Stuttgart in der U17 sowie in der Auswahl des Württembergischen Fußballverbandes tätig. Erst vor kurzer Zeit gelang ihm mit der U16-Auswahl des wfv der Gewinn des Länderpokals 2026. Das verweist nicht nur auf fußballerische Kompetenz, sondern auch auf ein Gespür für Entwicklung, Förderung und Wettkampfhärte. Zugleich gilt Recknagel als im Frauen- und Juniorinnenfußball gut vernetzt – ein Vorteil, der weit über den Trainingsplatz hinausreichen kann.