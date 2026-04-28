Frauen-Regionalligist setzt im Abstiegskampf auf einen neuen Trainer

Beim VfL Herrenberg beginnt mitten im Abstiegskampf der Frauen-Regionalliga Süd ein neues Kapitel. Mit Patrik Recknagel übernimmt ein Trainer die Verantwortung, der fachliche Qualität, Erfahrung im Juniorinnenbereich und ein klares Verständnis für Teamdynamik mitbringt. Für die grün-weißen Wölfinnen ist das ein Signal der Hoffnung und des Aufbruchs.
Die Aufgabe ist anspruchsvoll genug. Als Aufsteiger steht der VfL Herrenberg mit 13 Punkten aus 18 Spielen auf Rang elf und kämpft um den Klassenerhalt. Gerade in einer solchen Lage bekommen Trainerentscheidungen ein besonderes Gewicht. Es geht nicht allein um Taktik und Trainingssteuerung, sondern auch um Haltung, Glaubwürdigkeit und die Fähigkeit, einer Mannschaft in schwierigen Wochen Richtung zu geben. Genau dort setzt die Verpflichtung von Patrik Recknagel an.
Der neue Cheftrainer bringt eine Vita mit, die aufhorchen lässt. Zuletzt war er beim VfB Stuttgart in der U17 sowie in der Auswahl des Württembergischen Fußballverbandes tätig. Erst vor kurzer Zeit gelang ihm mit der U16-Auswahl des wfv der Gewinn des Länderpokals 2026. Das verweist nicht nur auf fußballerische Kompetenz, sondern auch auf ein Gespür für Entwicklung, Förderung und Wettkampfhärte. Zugleich gilt Recknagel als im Frauen- und Juniorinnenfußball gut vernetzt – ein Vorteil, der weit über den Trainingsplatz hinausreichen kann.
Bemerkenswert ist, dass der Verein in seiner Beschreibung nicht nur auf klare Ideen zur Spielentwicklung verweist, sondern ausdrücklich auch auf den Menschen und das Teamgefüge. Das wirkt keineswegs beiläufig. Gerade für eine Mannschaft, die um den Verbleib in der Liga kämpft, ist innere Geschlossenheit oft ebenso entscheidend wie jede taktische Feinheit. Herrenberg will den nächsten Schritt deshalb nicht mit Aktionismus gehen, sondern mit harter Arbeit, Zusammenhalt und Begeisterung.
Zugleich beginnt dieser Neuanfang im Bewusstsein dessen, was zuvor geleistet wurde. Steven Riechers verlässt den VfL nach 86 Pflichtspielen und einer Amtszeit, deren Höhepunkte der Aufstieg in die Regionalliga Süd 2024/25 sowie das Erreichen des WFV-Pokalfinales waren. Auch Co-Trainer Bülent Namdar wird verabschiedet. Beide haben ihren Anteil daran, dass Herrenberg diesen Weg überhaupt gehen konnte.
Nun also übernimmt Patrik Recknagel – mit neuen Ideen, frischem Ton und der klaren Aufgabe, den Klassenerhalt mit der Mannschaft anzugehen. In Herrenberg hofft man, dass dieser Wechsel nicht nur Bewegung bringt, sondern auch die Kraft, den schwierigen Weg durch die Regionalliga erfolgreich zu Ende zu gehen.