Frauen-Regionalliga West: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026 Frauen-Regionalliga West: Das sind die Zugänge und Abgänge im Sommer 2026 der Liga - alle erfassten Transfers auf FuPa zum aktuellen Stand. von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Alexandra Popp (l.) ist wohl die bekannteste Spielerin, die jemals in der Regionalliga gespielt hat. – Foto: IMAGO / Jan Huebner

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Frauen-Regionalliga West! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

Borussia Dortmund

Trainer: Markus Högner

Zugänge: Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Ricarda Walkling (SV Werder Bremen), Ramona Maier (SGS Essen), Lara Schmidt (SV Werder Bremen), Jacqueline Meißner (SGS Essen), Lena Ostermeier (SGS Essen), Manuela Zinsberger (FC Arsenal)

Abgänge: Nora Willeke (Borussia Dortmund II), Celina Baum (Borussia Dortmund II), Mia Sophie Böger (Borussia Dortmund II), Nova Wicke (Borussia Dortmund II), Jasmin Jabbes (DJK Wacker Mecklenbeck), Lucy Wisniewski (FSV Gütersloh 2009)



DJK Südwest Köln

Trainer: Jule Brockerhoff, Niklas Schubert

Zugänge: Larissa Segschneider (DJK Südwest Köln II), Mia Roggendorf (DJK Südwest Köln II), Lina Stiens (DJK Südwest Köln II), Niklas Schubert (DJK Südwest Köln), Antonia Sara Strobel (SV Rot-Weiß Merl), Julia Pauline Gehrling (SV Menden), Angelina Marie Gehrling (SV Menden), Anissa Rouinba (1. FC Köln U21 II), Sofia Flek (SV Menden II), Amelie Wortberg (SC Fortuna Köln), Hannah Marie Schrage (Vereinslos), Hilda Djurberg (Vereinslos), Niklas Schubert (DJK Südwest Köln II)

Abgänge: Jennifer Petzhold (Unbekannt), Stephan Reinold (Karriereende), Chiara Sophia Maja Minasso (Pausiert), Salis Michalik (Ziel unbekannt)



