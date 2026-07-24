Frauen-Regionalliga West: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Frauen-Regionalliga West! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.
1. FFC Recklinghausen
Trainer: Björn Sobotzki
Zugänge: keine
Abgänge: Evangelia Gkogkani (SSVg Velbert), Merve Kaya (Rhenania Bottrop), Hannah Klokkers (SG Georgsdorf/ Veldhausen), Gloria Sdami Adigo (FC St. Pauli)
Bayer 04 Leverkusen II
Trainer: Mirko Casper
Zugänge: keine
Abgänge: keine
1. FFC Recklinghausen
Trainer: Björn Sobotzki
Zugänge: keine
Abgänge: Evangelia Gkogkani (SSVg Velbert), Merve Kaya (Rhenania Bottrop), Hannah Klokkers (SG Georgsdorf/ Veldhausen), Gloria Sdami Adigo (FC St. Pauli)
Bayer 04 Leverkusen II
Trainer: Mirko Casper
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Borussia Dortmund
Trainer: Markus Högner
Zugänge: Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Ricarda Walkling (SV Werder Bremen), Ramona Maier (SGS Essen), Lara Schmidt (SV Werder Bremen), Jacqueline Meißner (SGS Essen), Lena Ostermeier (SGS Essen), Manuela Zinsberger (FC Arsenal)
Abgänge: Nora Willeke (Borussia Dortmund II), Celina Baum (Borussia Dortmund II), Mia Sophie Böger (Borussia Dortmund II), Nova Wicke (Borussia Dortmund II), Jasmin Jabbes (DJK Wacker Mecklenbeck), Lucy Wisniewski (FSV Gütersloh 2009)
DJK Südwest Köln
Trainer: Jule Brockerhoff, Niklas Schubert
Zugänge: Larissa Segschneider (DJK Südwest Köln II), Mia Roggendorf (DJK Südwest Köln II), Lina Stiens (DJK Südwest Köln II), Niklas Schubert (DJK Südwest Köln), Antonia Sara Strobel (SV Rot-Weiß Merl), Julia Pauline Gehrling (SV Menden), Angelina Marie Gehrling (SV Menden), Anissa Rouinba (1. FC Köln U21 II), Sofia Flek (SV Menden II), Amelie Wortberg (SC Fortuna Köln), Hannah Marie Schrage (Vereinslos), Hilda Djurberg (Vereinslos), Niklas Schubert (DJK Südwest Köln II)
Abgänge: Jennifer Petzhold (Unbekannt), Stephan Reinold (Karriereende), Chiara Sophia Maja Minasso (Pausiert), Salis Michalik (Ziel unbekannt)
DJK Wacker Mecklenbeck
Trainer: Anna Steckel, Felix Melchers
Zugänge: Jasmin Jabbes (Borussia Dortmund), Louisa Marie Bruns (SSV Rhade 1925)
Abgänge: Paula Funcke (Karriereende), Svea Zurborn (DJK-VfL Billerbeck)
DSC Arminia Bielefeld
Trainer: Annabel Jäger, Kevin Stwolinski
Zugänge: keine
Abgänge: Lisa Venrath (SV Meppen), Phine Ebert (FC St. Pauli)
FC Schalke 04
Trainer: Stefan Colmsee
Zugänge: Julia Debitzki (SGS Essen), Maike Berentzen (SGS Essen), Janine Gibson (FFC Wacker München), Mailin Tenhagen (SGS Essen II), Bonny Lammers (De Graafschap / NL)
Abgänge: Holly Pels (Rhenania Bottrop), Carolin Sophie Mai (MSV Duisburg), Lucy Karwatzki (SV Meppen), Pia Beyer (Rhenania Bottrop)
FSV Gütersloh 2009
Trainer: Mark Oliver Stricker, Britta Hainke
Zugänge: Lydia Yalcin (TuRa Löhne), Juliane Mainka (KSV Hessen Kassel II), Lucy Wisniewski (Borussia Dortmund)
Abgänge: Helena Babic (SSV Rhade 1925)
MSV Duisburg
Trainer: Tarek Abd El Ruhman
Zugänge: Sabrina Grundmann (Borussia Mönchengladbach II), Hendrikje Baurmann (SV Rosellen), Marie Schneider (FC Schalke 04 II), Carolin Sophie Mai (FC Schalke 04)
Abgänge: Malin-Nikola Gerken (Rhenania Bottrop), Sina Leonie Zorychta (Rhenania Bottrop), Isabell Marie Hirschberger (SV Budberg)
Rhenania Bottrop
Trainer: Marcel Dietzek
Zugänge: Hamze Maria Acar (Rot Weiss Ahlen), Malin-Nikola Gerken (MSV Duisburg), Vivian Chayenne Timmerberg (Borussia Dortmund), Marie Maksjutow (FC Schalke 04), Philippa Loch (VfL Bochum), Holly Pels (FC Schalke 04), Lilien Heußner (SV Rot-Weiß Unna), Sina Leonie Zorychta (MSV Duisburg), Merve Kaya (1. FFC Recklinghausen), Lina Krursel (VfL Bochum), Michelle Keller (FC Iserlohn), Mara-Lotta Finger (VfL Bochum II), Pia Beyer (FC Schalke 04), Gloria Zarambaud (VfR Warbeyen)
Abgänge: Sandra Lagodzinski (Ziel unbekannt), Paula Pasternak (Rhenania Bottrop II), Britt Schröer (Rhenania Bottrop II), Chiara Tat (Ziel unbekannt), Michelle Marie Sinz (Ziel unbekannt), Eugenia Stroie (Ziel unbekannt), Celina Buczkowski (Karriereende), Laura Buczkowski (Karriereende), Celine Baschek (FC Schalke 04 II), Rimi Yajima (SV Elversberg), Lizzy Weinkauf (Ziel Unbekannt)
SC Fortuna Köln
Trainer: Rene Vollmer
Zugänge: Antonia Marlene Springer (SGS Essen II), Tamara Gerhardt (SGS Essen II), Carlotta May (SV Rot-Weiß Merl), Joy Babatunde (Borussia Mönchengladbach II)
Abgänge: Marcus Anhalt (Karriereende), Benita Schmitt (Pausiert), Alica Linden (SC 2013 Bad Neuenahr), Svenja Streller (Kariereende), Amelie Wortberg (DJK Südwest Köln)
SGS Essen II
Trainer: Daniel Balk
Zugänge: keine
Abgänge: Antonia Marlene Springer (SC Fortuna Köln), Tamara Gerhardt (SC Fortuna Köln), Nele Gärtner (SG 99 Andernach), Mailin Tenhagen (FC Schalke 04)
SSV Rhade 1925
Trainer: Meike Roters, Sammy Messalkhi
Zugänge: Helena Babic (FSV Gütersloh 2009)
Abgänge: Louisa Marie Bruns (DJK Wacker Mecklenbeck)
SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
Trainer: Frank Germann
Zugänge: Emelie Schwarz (SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund II), Merle Charlotte Uebach (SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund II), Pauline Busse (JFV Weißtal), Emilia Bald (FC Ebenau), Franziska Neu (FC Finnentrop), Chryssi Michalakopoulos (Bayer 04 Leverkusen), Lenia Hartmann (SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund), Emily Berghäuser (SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund), Selinay Sagnak (SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund), Caroline Kirr (SG Hickengrund), Tamina Joelle Röcher (SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund), Emelie Arns (reaktiviert), Tobias Schür (Fortuna Freudenberg)
Abgänge: Hannah Marie Mack (1. FC Köln U19 III), Lotta Fernholz (Karriereende), Cansu Biyikli (SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund II), Elisa Jung (Karriereende), Hanna Pies (SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund II), Zoe Schlatter (SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund II)
VfR Warbeyen
Trainer: Joel Kaworsky
Zugänge: Isabella Scheerder (SC Sand), Tyra Janssen (VfR Warbeyen), Silja Peters (VfR Warbeyen)
Abgänge: Ebla Gouriye (VfL Bochum), Lotte Masseling (SV Meppen), Narjiss Ahamad (SG 99 Andernach), Rahel Lang (SV Meppen), Gloria Zarambaud (Rhenania Bottrop), Akane Miyoshi (1. FC Magdeburg), Moisa Verkuijl (FC Utrecht)
Vorwärts Spoho 98
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Josh Green (Borussia Mönchengladbach II)
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