Frauen-Regionalliga West: Warbeyens Rest-Kader schlägt sich achtbar

Noch drei Spieltage standen in der Frauen-Regionalliga West auf dem Programm, und der VfR Warbeyen steht zwar längst als Meister und Aufsteiger in die Zweite Bundesliga fest, dennoch geht es zum Saisonende nach der Krankmeldung diverser Spielerinnen nebst dazugehörigem Eklat darum, Schadensbegrenzung zu betreiben. Nach der 0:5-Niederlage gegen den Abstiegskandidaten 1. FFC Recklinghausen konnte es beim Fünften Wacker Mecklenbeck wohl nur darum gehen, nicht allzu schlecht auszusehen, und zumindest das gelang. So könnte Borussia Mönchengladbach II von hinten Gefahr auf Platz vier drohen, hätte es gegen Spoho Köln keinen Sieg gegeben. Die SGS Essen II, die es wahrscheinlich nicht mehr in die Top-Fünf schaffen wird, trat bei zuletzt in Warbeyen siegreichen FFC Recklinghausen an. In der Abstiegzone, in der es am Saisonende zwei oder drei Teams erwischen wird, ist nun weitgehend alles entschieden. Nur der SSV Rhade und Bayer Leverkusen II sollten noch Gefahr laufen, wirklich auf Platz zwölf abrutschen zu können, haben aber auch schon ein Polster von fünf Zählern.

Borussia MG II greift Platz drei an

Mit dem 5:3-Erfolg bei Spoho Köln hat Borussia Mönchengladbachs Zweitvertretung nicht nur den Angriff auf Platz vier erfolgreich abgewehrt, sie rückt dank der Niederlage von Arminia Bielefeld bis auf einen Zähler an Platz drei heran. Als dreifache Torschützin fiel dabei Sadiat Babatunde auf, die schon in der 6. und 13. Minute zum 2:0 und 3:0 traf. Kurioserweise stand es schon zur Pause 4:3, Babtunde schoss dann in der 70. Minute den einzigen Treffer des zweiten Durchgangs.

Die Zweite der SGS Essen will nicht mehr in die Spur kommen. Auch beim 1. FFC Recklinghausen gab es eine 0:1-Niederlage, den Treffer erzielte Sena Lukovic in der 51. Minute. VfR Warbeyen schlägt sich beim 1:2 achtbar

Nach dem Spiel in der Vorwoche gegen einen Abstiegskandidaten hatten Beobachter vom VfR Warbeyen Schlimmes erwartet, doch beim Fünften Wacker Mecklenbeck kam es so schlimm gar nicht. Vor der Pause traf Kathrin Jana Große-Scharmann zum 1:0 für Wacker, das glich Aida Manoukian noch vor der Pause aus, zu einem Punktgewinn reichte es aber dennoch nicht, weil Neele Kesse in der 75. Minute noch zum Sieg der Gastgeberinnen traf.

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

Sa., 10.05.25 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - 1. FFC Recklinghausen

So., 11.05.25 13:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 II - Vorwärts Spoho 98

So., 11.05.25 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach II

So., 11.05.25 13:30 Uhr SSV Rhade - 1. FC Köln U20 II

So., 11.05.25 13:45 Uhr SGS Essen II - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 11.05.25 15:00 Uhr VfR Warbeyen - DJK Südwest Köln

So., 11.05.25 15:30 Uhr Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen II



26. Spieltag

So., 18.05.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - VfR Warbeyen

So., 18.05.25 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - DSC Arminia Bielefeld

So., 18.05.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U20 II - FSV Gütersloh 2009 II

So., 18.05.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Alemannia Aachen

So., 18.05.25 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - SC Fortuna Köln

So., 18.05.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - SSV Rhade

So., 18.05.25 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - SGS Essen II

