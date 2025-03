Frauen-Regionalliga West: VfR Warbeyen wieder in der Spur

Geht beim VfR Warbeyen jetzt das große Zittern los? Sah es noch in der ersten Saisonhälfte der Frauen-Regionalliga West so aus, also könne kaum jemand den Aufstieg des souveränen Spitzenreiters in die Zweite Liga verhindern, so kam das Team von Trainer Sandro Scuderi alles andere als gut aus den Startlöchern. Doch der Vorsprung auf den Zweiten Fortuna Köln war mit neun Zählern noch immer komfortabel, als am Sonntag mit dem Vierten Arminia Bielefeld ein Gegner kam, der selbst seinen Rückstand auch auf diese neun Zähler verkürzen konnte. Inzwischen steht fest: Der VfR ist nach dem 4:2-Erfolg wieder in der Spur - und hat dabei gleich zwei Verfolger distanziert.

Bereits am Samstag spielten: DJK Wacker Mecklenbeck siegt klar gegen den 1. FC Köln II

Die Gastgeberinnen der DJK Wacker Mecklenbeck haben durch den Sieg gegen den 1. FC Köln II den Vorsprung auf das Gästeteam auf fünf Zähler ausgebaut. Durch einen Doppelschlag von Jasmin Jabbes führte die DJK bereits zur Pause mit 2:0, gleich nach Wiederbeginn erhöhze Kristin Marie Dircks. Zwar trafen die Kölnerinnen durch Leonie Zilger umgehen zum 1:3, danach fielen dann jedoch gut 40 Minuten lang keine Tore mehr. DJK Wacker Mecklenbeck – 1. FC Köln U20 II 3:1

DJK Wacker Mecklenbeck: Lena Kloock, Lara Krieger, Britta Stein, Aglia Iliadhi (76. Thea Fullenkamp), Verena Funke (66. Katrin Jana Große-Scharmann), Pia Haack (66. Luisa Faber), Kristina Markfort, Paula Funcke, Kristin Marie Dircks (81. Karima Abou Hamed), Jasmin Jabbes, Finja Sasse (76. Birte Feld) - Trainer: Pascal Will - Trainer: Felix Melchers - Trainer: Christopher Toetz

1. FC Köln U20 II: Josefine Osigus, Nina Pelzer, Sabrina Grundmann, Sophie Schrage, Frieda Bähr, Mia Trombin, Maya Erdenberger, Leonie Zilger, Olesja Arslan, Emma Lattus, Elona Paci (83. Nele Dünchem) - Trainer: Verena Hagedorn

Schiedsrichter: Anna Schulte - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jasmin Jabbes (14.), 2:0 Jasmin Jabbes (30.), 3:0 Kristin Marie Dircks (46.), 3:1 Leonie Zilger (48.) Am Sonntag traten an: DJK Südwest Köln - FSV Gütersloh II

Borussia Mönchengladbach II spielt 2:2 gegen SSV Rhade

Gegen den Zehnten SSV Rhade kam die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach nicht über ein 2:2 hinaus. Zweimal mussten die Gladbacherinnen dabei sogar einem Rückstand hinterherlaufen. Doch Greta Oerding und Sophie van der Eltz glichen die Führungen von Lea Baumeister und Sarah Bunnefeld zumindest aus. Fortuna Köln - Alemannia Aachen

VfR Warbeyen siegt 4:2 gegen Arminia Bielefeld

Dank eines klaren 4:2-Erfolges gegen Arminia Bielefeld hat der VfR Warbeyen wieder in die Spur gefunden und den Gegner auf wohl schon einmal vorentscheidende 15 Punkte distanziert. Da auch die SGS Essen II keine Punkte einfuhr, dürfte nur noch Fortuna Köln ein ernsthafter Verfolger sein. Schon zur Pause stand es nach der Führung von Sophie Schneider und einem Doppelpack von Jule Dallmann 3:0, ehe die Gäste nach der Pause durch Kristina Lazic und Anna Pauline Czekalla auf 2:3 verkürzten. Daran hatte die Arminia jedoch nicht lange Freude, denn nur vier Minuten nach dem Anschluss stellte Narjiss Ahamad den 4:2-Endstand her. Vorwärts Spoho Köln besiegt SGS Essen II

Auch für die SGS Essen II gab es etwas überraschend keine Punkte bei Vorwärts Spoho Köln. Die Kölner Führung aus der 34. Minute von Madlen Behrends hatte bis zur 81. Minute Bestand, dann legte Gianna Rackow das 2:0 nach. Zwar sorgte Leonie Köpp mit dem Anschlusstor noch einmal für Spannung, aber nicht mehr für Zählbares. FFC Recklinghausen - Bayer Leverkusen II

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag

So., 16.03.25 13:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 II - Borussia Mönchengladbach II

So., 16.03.25 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SGS Essen II

So., 16.03.25 13:30 Uhr SSV Rhade - SC Fortuna Köln

So., 16.03.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Vorwärts Spoho 98

So., 16.03.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U20 II - DJK Südwest Köln

So., 16.03.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 16.03.25 15:30 Uhr Alemannia Aachen - VfR Warbeyen



19. Spieltag

So., 23.03.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln U20 II

So., 23.03.25 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - FSV Gütersloh 2009 II

So., 23.03.25 13:00 Uhr VfR Warbeyen - SSV Rhade

So., 23.03.25 13:45 Uhr SGS Essen II - Alemannia Aachen

So., 23.03.25 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - Bayer 04 Leverkusen II

So., 23.03.25 15:30 Uhr Vorwärts Spoho 98 - DSC Arminia Bielefeld

Sa., 19.04.25 18:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - 1. FFC Recklinghausen

