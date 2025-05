Frauen-Regionalliga West: VfR Warbeyen mit turbulentem 4:4 bei Südwest

Bis vor kurzem wäre es gar keine Frage gewesen, dass der Regionalliga-Meister der Frauen, der VfR Warbeyen, gegen Absteiger und Schlusslicht DJK Südwest Köln drei Punkte einfahren will. Nach den ausreichend beschriebenen Querelen hat der Rest-Kader nach dem feststehenden Aufstieg in die Zweite Liga der Frauen zweimal verloren, zuletzt aber aufsteigende Form gezeigt. Konnte das nun gegen die Kölnerinnen für Punkte reichen? Am Ende gab es immerhin einen. Die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach trat im Kampf um Platz drei bei Fortuna Köln an, die Zweite der SGS Essen empfing die DJK Wacker Mecklenbeck. Und im Abstiegskampf ist die wohl letzte Entscheidung gefallen.

Arminia Bielefeld siegt 2:0 gegen Recklinghausen

Arminia Bielefeld hat sich am Samstag gegen den FFC Recklinghausen durchgesetzt, wodurch die Gastgeberinnen ihre Chancen auf Platz zwei wahren, während die Rettung des FFC den Sprung in der Tabelle verpasst hat. Kurz vor dem Pausenpfiff traf Sophia Thiemann zum 1:0, für die Entscheidung sorgte Jocelyn Hampel dann in der 73. Minute. DSC Arminia Bielefeld – 1. FFC Recklinghausen 2:0

DSC Arminia Bielefeld: Lisa Venrath, Grit Bender (85. Pia Schmidt), Rieke Barkhausen, Jacqueline Manteas (51. Phine Ebert), Celine Preuß (85. Hannah Wehmeyer), Jocelyn Hampel, Anna Pauline Czekalla, Thandie Reinkensmeier (61. Marie Bärenwaldt), Jana Leuchtmann, Sophia Thiemann, Rike Tolckmitt (51. Kristina Lazic) - Trainer: Annabel Jäger - Trainer: Daniel Bartke

1. FFC Recklinghausen: Tina Lingsch Rosenfeld, Vanessa Anna Kniszewski, Jennifer Brinkert (88. Noelle Katrin Mager), Merle Kümmel (88. Michelle Keller), Kathrin van Kampen, Sena Lukovic (61. Merve Kaya), Katharina Prinz, Margherita Laura Santamaria, Liv Merle Baumert (46. Catarina Teixeira Lavinas), Stella Pereira Carvalho (88. Aurora Sahiti), Jacqueline Crevaux - Trainer: Hans Skopek - Trainer: Paul Müller

Schiedsrichter: Anna Schulte - Zuschauer: 609

Tore: 1:0 Sophia Thiemann (45.+1), 2:0 Jocelyn Hampel (73.) Spoho Köln zementiert Platz 12

Nach dem 0:0 von Spoho Köln beim FSV Gütersloh II steht fest: Den drittletzten Platz wird das Team aus Köln nicht mehr los, wäre der dritte Absteiger, sofern es diesen denn gibt. Offiziell ist der drittletzte Platz bei fussball.de noch nicht rot eingefärbt. Gladbach II spielt noch um Platz zwei

Einen Spieltag vor dem Saisonende hat die Zweite von Borussia Mönchengladbach sogar Chancen, in der kommenden Woche noch auf Platz zwei zu springen. Zwar ist das Team nach dem 3:1 bei Fortuna Köln weiter Vierter, nun aber punktgleich mit dem Gegner und nur einen Zähler hinter dem Zweiten Bielefeld. In Köln traf in der Spätphase der ersten Hälfte Sadiat Babatunde doppelt, nach dem Anschluss durch Fabienne Meder sorgte Anna Hamers spät für die Entscheidung. Die Kölnerinnen dezimierten sich durch Rot kurz vor der Pause, das hatte auch den Strafstoß zur Führung als Folge. VfR Warbeyen spielt 4:4 bei Südwest Köln

Der VfR Warbeyen kann doch noch punkten - wenn auch nur einfach und mit einem turbulenten 4:4 bei Schlusslicht DJK Südwest Köln. Narjiss Ahamad traf nach zwei Minuten zur Führung, nach Rückstand durch Tore von Nora Kersting und Alisa Sinani glich Isa Hoevers kurz vor der Pause zum 2:2 aus. Elisa-Francina Kamen sorgte für Kölns 3:2, ehe Warbeyen durch Aida Manoukian und Hoevers in Führung ging. Maya Sakamoto sorgte in der 74. Minute für den 4:4-Endstand. SGS Essen II kann doch noch siegen

Einen Sieg für die Moral hat die SGS Essen II beim 5:1 gegen die DJK Wacker Mecklenbeck eingefahren. Einen Dreierpack schnürte dabei Louisa Müggenburg, zudem waren Leonie Köpp und Nicole Schulz erfolgreich. Für die Gäste verkürzte abschließend noch Jasmin Jabbes.

Das ist der letzte Spieltag

26. Spieltag

So., 18.05.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - VfR Warbeyen

So., 18.05.25 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - DSC Arminia Bielefeld

So., 18.05.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U20 II - FSV Gütersloh 2009 II

So., 18.05.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Alemannia Aachen

So., 18.05.25 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - SC Fortuna Köln

So., 18.05.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - SSV Rhade

So., 18.05.25 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - SGS Essen II

