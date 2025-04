Frauen-Regionalliga West: VfR Warbeyen empfängt FFC Recklinghausen

VfR Warbeyen - FFC Reckling

Alem. Aachen - FSV Gütersl. II

So., 27.04.2025, 15:30 Uhr Vorwärts Spoho 98 Spoho Köln SSV Rhade SSV Rhade 15:30 PUSH

Spoho Köln - SSV Rhade

So., 27.04.2025, 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II DJK Südwest Köln DJK Südwest 12:00 PUSH

Borussia MG II - DJK Südwest

So., 27.04.2025, 13:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln DJK Wacker Mecklenbeck Mecklenbeck 13:00 PUSH

Fortuna Köln - Mecklenbeck

So., 27.04.2025, 13:45 Uhr SGS Essen SGS Essen II Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 II 13:45 PUSH

SGS Essen II - Bayer 04 II

DSC Arminia - 1. FC Köln U20... II

Das sind die drei letzten Spieltage

24. Spieltag

So., 04.05.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Vorwärts Spoho 98

So., 04.05.25 13:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 II - SSV Rhade

So., 04.05.25 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - VfR Warbeyen

So., 04.05.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U20 II - Alemannia Aachen

So., 04.05.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - SGS Essen II

So., 04.05.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - DSC Arminia Bielefeld

So., 04.05.25 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - SC Fortuna Köln



25. Spieltag

Sa., 10.05.25 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - 1. FFC Recklinghausen

So., 11.05.25 13:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 II - Vorwärts Spoho 98

So., 11.05.25 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach II

So., 11.05.25 13:00 Uhr VfR Warbeyen - DJK Südwest Köln

So., 11.05.25 13:30 Uhr SSV Rhade - 1. FC Köln U20 II

So., 11.05.25 13:45 Uhr SGS Essen II - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 11.05.25 15:30 Uhr Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen II



26. Spieltag

So., 18.05.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - VfR Warbeyen

So., 18.05.25 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - DSC Arminia Bielefeld

So., 18.05.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U20 II - FSV Gütersloh 2009 II

So., 18.05.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Alemannia Aachen

So., 18.05.25 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - SC Fortuna Köln

So., 18.05.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - SSV Rhade

So., 18.05.25 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - SGS Essen II

