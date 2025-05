Frauen-Regionalliga West: Kann Warbeyen noch einmal punkten?

Bis vor kurzem wäre es gar keine Frage gewesen, dass der Regionalliga-Meister der Frauen, der VfR Warbeyen, gegen Absteiger und Schlusslicht DJK Südwest Köln drei Punkte einfahren will. Nach den ausreichend beschriebenen Querelen hat der Rest-Kader nach dem feststehenden Aufstieg in die Zweite Liga der Frauen zweimal verloren, zuletzt aber aufsteigende Form gezeigt. Kann das nun gegen die Kölnerinnen für Punkte reichen? Die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach tritt im Kampf um Platz drei bei Fortuna Köln an, die Zweite der SGS Essen empfängt die DJK Wacker Mecklenbeck. Und im Abstiegskampf könnte sch der drittletzte Platz von Vorwärts Spoho Köln endgültig zementieren.

FSV Gütersl. II - Spoho Köln

So., 11.05.2025, 13:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 13:00 PUSH

Fortuna Köln - Borussia MG II

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr VfR Warbeyen VfR Warbeyen DJK Südwest Köln DJK Südwest 15:00 PUSH

VfR Warbeyen - DJK Südwest

So., 11.05.2025, 13:45 Uhr SGS Essen SGS Essen II DJK Wacker Mecklenbeck Mecklenbeck 13:45 PUSH

SGS Essen II - Mecklenbeck

DSC Arminia - FFC Reckling

Alem. Aachen - Bayer 04 II

SSV Rhade - 1. FC Köln U20... II

Das ist der letzte Spieltag

26. Spieltag

So., 18.05.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - VfR Warbeyen

So., 18.05.25 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - DSC Arminia Bielefeld

So., 18.05.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U20 II - FSV Gütersloh 2009 II

So., 18.05.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Alemannia Aachen

So., 18.05.25 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - SC Fortuna Köln

So., 18.05.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - SSV Rhade

So., 18.05.25 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - SGS Essen II

_______________

